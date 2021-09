"Está en la lista de la Interpol": cuestionan al vicepresidente que jugó contra Olimpia  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Enojadas y sorprendidas reaccionaron las personas en redes sociales al darse cuenta que el vicepresidente de Surinam, Ronnie Brunswijk, jugó contra Olimpia los octavos de final de la Concacaf League.



Brunswijk fue el centro de atención cuando apareció en el listado que jugaría de titular ante el equipo hondureño, pues el problema es que los medios de Surinam lo tildan de narcotraficante, corrupto y exguerrillero.



VEA: Histórico: Supuesto narco y vicepresidente de Surinam es titular ante Olimpia



Sobre todo, también llamó la atención que tiene 60 años y su físico no es el adecuado para un deportista.

Concacaf League action underway in Paramaribo!



Like most soccer in Suriname, Inter Moengotapoe have a strong politics tie, owned by the country's Vice President.



Here's my newsletter on how political changed influenced the national team's resurgence:https://t.co/hg5CQQUMBa