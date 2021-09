VIDEO: Barra de Real España se va a los golpes en el clásico ante Marathón

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El clásico entre Real España vs. Marathón transcurría normalmente, cuando la paz fue alterada en la tribuna porque los mismos miembros de la barra de Real España se fueron a los golpes entre sí.



Aún no se sabe cuál fue el origen del conflicto, pero en el pleito estuvieron involucrados mujeres y hombres.



Hasta el momento solo se reporta una persona herida, pero después de unos minutos la pelea se dilató y volvió la tranquilidad a las graderías del estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula.



Para evitar estas situaciones, la directiva de "La Máquina" determinó no dejar ingresar a la barra de Marathón, sin imaginar que entre los mismos miembros de la barra pasarían estas cosas de manera insólita.



Miembros de la misma barra protagonizaron la pelea. Foto: EL HERALDO