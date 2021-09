Cristiano logra doblete en su regreso a Old Trafford y deja líder al United

LONDRES, REINO UNIDO.- Empujado por un regreso ideal de Cristiano Ronaldo, titular y autor de un doblete contra Newcastle (4-1), Manchester United aprovechó el paso en falso del Tottenham en campo del Crystal Palace (3-0) para hacerse este sábado con el liderato en la cuarta jornada de Premier Legue.



Recibido como un héroe en Old Trafford, doce años después de su marcha al Real Madrid, Cristiano Ronaldo marcó los dos primeros goles de su equipo.



El United se colocó líder, empatado a diez puntos, con el Chelsea, que se impuso por 3-0 al Aston Villa (12º), con un doblete del belga Romelu Lukaku (15, 90+3) y un tanto del croata Mateo Kovacic (49).



Ambos equipos pueden ser alcanzados, con diez puntos, por el Liverpool, que se desplaza el domingo a Leeds, y por el Everton, que recibe el lunes al Burnley.



Los aficionados soñaban con un regreso así y "CR7" no es el tipo de jugador que necesite un tiempo de adaptación, sobre todo en un club en el que conoció un período exitoso entre 2003 y 2009.



Tras un gol desde cerca, después de un remate de Mason Greenwood despejado por el guardameta (1-0, 45+2), y un duelo ganado al recibir un buen centro de Luke Shaw (2-1, 62), el portugués lleva ya 120 goles con los Red Devils.



"No me esperaba marcar dos goles. Esperaba uno, pero no dos. Tengo que estar agradecido a los aficionados por lo que me mostraron hoy. Me siento orgulloso de ello", dijo CR7 a BBC Sport.

"Increíble" para CR7

"Es increíble. Cuando empecé el partido, estaba nervioso, lo juro. Es normal, ya que no esperaba que cantaran mi nombre todo el encuentro", añadió.



Cristiano Ronaldo abrió el camino a suyos en un partido complicado contra un Newcastle que no desentonó, pese a perder por 4-1 y su 19ª plaza en la clasificación.



"Cristiano tiene un gran instinto goleador. Huele los momentos en que puede marcar. Había muchas expectativas puestas en él. Y el equipo y él las cumplieron", resumió el técnico noruego del United, Ole Gunnar Solskjaer.



Al final del partido, el portugués Bruno Fernandes (3-1, 80) y Jesse Lingard (4-1, 90+2) ampliaron la ventaja.



Tras quedarse con diez a la hora de juego, Tottenham perdió su primer partido de la temporada y el liderato en el terreno del Crystal Palace (3-0), que estuvo liderado por el francés Odsonne Edouard, autor de un doblete en su debut.



Con nueve puntos, los Spurs son provisionalmente quintos, mientras que el equipo del técnico francés Patrick Vieira, que logró su primer triunfo en el banquillo de los londinenses, se coloca provisionalmente en la undécima plaza, con cinco unidades.



Sin el surcoreano Son Heung-min y el holandés Steven Bergwijn, lesionados con sus selecciones, ni Cristian Romero y Giovanni Lo Celso en cuarentena tras sus partidos con Argentina, Tottenham también se vio debilitado por la fatiga de Harry Kane, triple goleador con Inglaterra en las eliminatorias del Mundial-2022, muy discreto este sábado.



La expulsión de Japhet Tanganga, tras dos amarillas en cinco minutos, justo antes de la hora de juego, derrumbó a una defensa invicta hasta entonces, pero que terminó por caer.



Crystal Palace se mostró convincente, pese a que tuvo que esperar a un penal transformado por el marfileño Wilfried Zaha (1-0, 76) para abrir el marcador.

Derrota del Tottenham

Tras entrar en el campo en los últimos minutos, Odsonne Edouard, comprado esta temporada al Celtic de Glasgow, solo necesitó unos segundos para marcar (2-0, 85) y ocho más para seducir definitivamente a Sellhurst Park, firmando un doblete (3-0, 90+3).



"Es el debut soñado y es un muy buen resultado para el equipo", comentó tras el partido al micrófono de BT Sports.



En los otros partidos, Manchester City logró una victoria apretada en campo del Leicester (1-0), gracias a un gol del portugués Bernardo Silva poco después de la hora de juego.



Con nueve puntos, los Citizens son terceros a uno de United y Chelsea, en espera de los partidos de Liverpool y Everton.



Los hombres de Pep Guardiola están empatados a puntos con el sorprendente Brighton, que venció en Brentford (1-0), yendo solo por delante debido a la mejor diferencia de goles.



Por su parte, Arsenal logró sus tres primeros puntos, pese a que la ajustada victoria (1-0) contra el recién ascendido y colista Norwich, gracias a un gol del gabonés Pierre-Emerick Aubameyang (66), no fue muy convincente.