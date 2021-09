Selección de Honduras se practica prueba covid-19 y todos salen negativos  

El covid no es problema para la Selección de Honduras. Foto: EL HERALDO

TORONTO, CANADÁ.- Antes de iniciar a escribir un nuevo capítulo en eliminatorias mundialistas, la Selección de Honduras se practicó este jueves los test para detectar coronavirus y todos dieron resultados negativos en la víspera del juego ante Canadá.



El coronavirus, hasta el momento, no será impedimento para que la Bicolor logré un resultado alentador, y no sea afectada como en la Copa Oro que varios jugadores dieron positivo a letal virus.



La Fenafuth, por medio de su presidente, Jorge Salomón, confirmaron que todo el tema sanitario se ha cuidado, debido a la experiencia vivida en la pasada Copa Oro, donde se dieron 12 casos positivos.



El equipo se encuentra aislado en su hotel de concentración, no tiene visitas de familiares ni amigos como pasó en Estados Unidos y se han cuidado usando la mascarilla en todo momento cuando se encuentran en lugares públicos.



Gerardo Ramos, gerente de Fenafuth, explicó hace unos días que hay un protocolo y los jugadores ya han recibido charlas para evitar a toda costa el contacto.



Hay uso obligatorio de todas las medidas que ha implementado el gobierno de Canadá donde son muy rigurosos debido a los altos índices de covid-19.



La H ya está a pocas horas de su debut en las eliminatorias de Concacaf rumbo a Qatar 2022. A las 6:05 de la tarde comienza a rodar la pelota.