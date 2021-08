“No pensé tener al mejor jugador del mundo tan cerca”: hondureña que presenció llegada de Messi

PARÍS, FRANCIA.- La presentación de Lionel Messi en el equipo francés Paris Saint-Germain (PSG) conmocionó al mundo, de tal manera que miles de aficionados desataron una completa locura en las afueras del estadio Parque de Los Príncipes, pero de lo poco que se habla es que ahí estuvo presente una hondureña.



Los mejores momentos son aquellos que no se planean, cita un dicho, y fue hecho realidad por Julia Marcela Lobo (25) una capitalina que salió hace una semana del país para disfrutar de unas cortas vacaciones en Francia, sin tener en mente que el miércoles 11 de agosto tendría una de las mejores experiencias de su vida.

FOTOS: Lo que no se vio: Todo sobre la presentación oficial de Messi en el PSG



Mientras miles o millones de personas observaron a través de sus teléfonos o televisores la presentación del astro del fútbol en Francia, una hondureña estuvo en ese lugar que cualquier fanático del balompié pagaría por haber presenciado el momento único y especial.



Para conocer la historia que relaciona uno de los mejores jugadores del mundo con la hondureña Julia, EL HERALDO la contactó vía llamada telefónica y a continuación les relatamos su experiencia que no fue planeada y que de momento no pensaba cumplir con el sueño que es anhelado por miles de personas.



“En Europa yo vine de vacaciones, mi hermano estudia acá, entonces vine con mi otro hermano a visitarlo y estaremos dos semanas”, comentó con mucha alegría.



Lo menos esperado para Julia, es que en su primera semana de vacaciones tendría frente a su persona a uno de los máximos ídolos del fútbol de su familia, amigos y millones de personas.



“Honestamente no es que sea súper fan del fútbol pero si he escuchado de Messi y de Cristiano Ronaldo. A Messi lo he escuchado toda la vida. Mi papá es súper fan de él, mi hermano menor también. Sé que es un regalo perfecto para mi papá, porque ha sido seguidor del Barcelona, sobre todo de Leo y en mi casa siempre Messi ha sido el mejor jugador. Casi todas las personas que conozco son súper fan de él”, comenta con mucha sinceridad.



Julia indicó que ya se encontraba en París cuando surgió la noticia que Messi no seguiría en el Barcelona, información que le causó tristeza por su familia que es fiel seguidora de él, pero que sus sentimientos fueron sensibles cuando miró el video de despedida.

¿Cómo decide ir a la presentación de Messi?

“Cuando dijeron que Messi venía al equipo de París, y que había reservado la Torre Eiffel, de que lo iban a presentar ahí, entonces el día que lo iban a presentar (martes) nosotros dedicamos ese día para ir a ver la presentación de Messi, pero después estaban con eso de que no se sabía, de que sí o si no. Igual fuimos en la noche y había muchísima gente esperándolo, esperamos hasta las 11:00 de la noche pero no apareció y decidimos irnos”, lamentó.



Tras el intento fallido de ver a Lionel Messi, el miércoles (día de su presentación) dieron por terminada su ilusión de ver al nuevo fichaje del PSG, ya que decidieron visitar los museos de la ciudad.



Sin embargo, durante la visita a uno de los museos, la intención de ver a Messi estaba más cercana, estaban a tan solo diez minutos del estadio de fútbol el Parque de Los Príncipes y decidieron junto a sus hermanos acercarse al recinto.

VIDEO: Así vivió Messi su primer entrenamiento con el PSG



“Eran como las 11:30 de la mañana cuando llegamos al estadio, en una de las partes que llegamos no había nadie, nos pareció súper raro porque no escuchábamos ni mirábamos nada. Decidimos seguir caminando y de repente había muchísima gente, nunca me imaginé ver tantas personas que se notaba que eran de otros países”, comenta con mucho entusiasmo.



La hondureña relata que la alegría que ella sentía en ese momento era la misma de los otras personas que estaban en el lugar, que se vivía una fiesta porque los aficionados encendían luces y alzaban las banderas del PSG.



“Era una fiesta impresionante, toda la gente gritaba Messi, Messi, todo mundo súper alegre. Afuera del estadio estaba una pantalla donde mostraban la conferencia de prensa, decía bienvenido Lionel Messi. Estaba llenísimo, no me imaginaba ver tanta gente con tantas banderas, estaba bien bonito. Se notaba el amor que le tienen a Messi”, aseguró la capitalina.





La espera de la salida del astro del fútbol demoró 20 minutos, cuando llegó el momento de que Leo saludará a su gente, el ambiente explotó.

“Yo estaba con mi hermano, en un momento yo dije que quería acercarme lo más que pueda, porque si quiero verlo lo más cerca posible. Entonces me metí, fui empujando, jajaja, hasta llegar a un punto que si estaba cerca, me coloqué al lado derecho por dónde estaban los fotógrafos, creo que era de las únicas mujeres que estaban ahí”, comentó con mucho privilegio.

Julia pudo presenciar cada gesto del argentino y se mostró contenta por el mágico momento.

“Ya después salió, se miraba súper alegre y saludando a todo mundo. Incluso tiró una camisa. Estuvo como unos diez minutos saludando a todos, se bajaba y caminaba en círculos para poder saludar a los que estaban cerca”, comentó con alegría.

¿Cuál fue la emoción tras ver a Messi?

“Yo honestamente jamás me imaginé que iba a verlo. Porque cuando pensé ir a la Torre Eiffel a verlo no pensé que iba a estar tan cerca. Incluso yo ese día me levanté y no tenía ninguna esperanza de que lo iba a tener así de cerca”, expresó con impresión.

Sin embargo, al momento de verlo, todo cambió.

“Cuando lo vi, yo dije que estaba cumpliendo un sueño de muchísimas personas, de muchos de mis amigos, porque mi papá quisiera estar acá, tener al mejor jugador del mundo a metros de distancia mío. Honestamente si fue una experiencia muy bonita, a pesar que no soy muy fan como otras personas los son. Fue una experiencia única. Es algo que son pocas las personas que puedan decir que tuvieron a Messi tan cerca. Es una experiencia muy bonita y que no tenía para nada planeada, no pensé que iba a tener al mejor jugador tan cerca”, comentó con mucho asombro.

LEA TAMBIÉN: Lionel Messi: 'Tengo la misma ilusión de niño...'

Julia aseguró que en ese momento fue incomprensible lo que pasaba, no podía creer lo que experimentaba.

“Los videos que yo grababa ni siquiera les estaba dando zoom, en realidad estaba muy cerca. Tal vez estaba a unos 30 metros de él”, aseveró.

Al igual aseguró que no podía desaprovechar el momento para captar cada segundo en su teléfono, por lo que decidió grabar, y con sus vídeos se volvió en un furor en la red social de Twitter, ya que tras un tweet se volvió viral.

“No pensé que tanta gente lo iba a ver y le puse como chiste: Estuve más cerca de Messi que mi graduación”, comentó entre risas.

La hondureña antes de que viviera esta experiencia en París, asegura que sus amistades le impulsaron desde un día antes a que se esforzara a ver al astro argentino, ya que comenta que se dedicó a visitar otros puntos turísticos del país francés.

“Ayer que estaba en el estadio, en Honduras era muy temprano a esa hora y cuando subí los videos casi todos mis amigos me escribieron que envidia, que como era posible. Incluso hoy me continúan escribiendo hasta personas que no conozco y me dicen que me envidian demasiado, porque dicen que es algo que no cualquier persona puede decir que estuvo tan cerca, porque es el sueño de muchas personas”, expresó con asombro.

La capitalina se describe como una joven introvertida, pero asegura que al ver a Messi todo eso cambió.

“Me quedé sin palabras y no me lo imaginé, no me lo esperaba porque tampoco he sido fan desde chiquita pero sí sé quien es y acepto que es el mejor jugador del mundo. Nunca pensé que me quedaría en shock, no me lo creía”, comenta con mucha impresión.

Esta historia ya está siendo atesorada en su memoria para contárselas a sus futuras generaciones.

“No podía creer que tenía tan cerca a Messi, es algo que yo le voy a contar a mi hijos, a mis sobrinos a todo mundo de que estuve tan cerca del mejor jugador del mundo”, expresó muy ilusionada.

Julia reveló que le apasionaba el clásico español cuando se enfrentaba Barcelona versus Real Madrid, pero más por la rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo.

Lo que si le queda claro a la catracha es que después de esta experiencia, el argentino tiene una seguidora más.

“Honestamente puedo decir que tal vez era más fan del Real Madrid, porque soy más de Cristiano Ronaldo, pero después de esta experiencia soy fan del equipo de Messi, del PSG, incluso la camisa está súper linda. Así que de parte mía se ganaron ya una seguidora y me pondré a ver más fútbol”, aseguró.

Para mala fortuna no pudo obtener la camisa del astro del fútbol, ya que describió como eran de interminables las filas de personas para obtener la indumentaria del PSG con el dorsal 30 de Messi.

También se declaró aficionada del Motagua, pero asegura que es una experiencia totalmente diferente de visitar un estadio de Honduras en comparación al Parque de los Príncipes y que a pesar de no haber ingresado se puede evidenciar la belleza externa.

La joven estudia la carrera de Nutrición en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) está a punto de graduarse ya que se encuentra en la elaboración de la tesis, pero en su cuenta de Instagram nutricella.hn brinda consejos de nutrición, con el fin de que las personas lo vean como algo importante y fundamental para la vida de cada persona.

El máximo sueño de Julia es seguir estudiando para especializarse en nutrición pediátrica para dar lo mejor por los niños.

VEA: ¡Con Messi en la lista! Las grandes figuras que han vestido la camiseta del PSG