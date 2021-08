Tras pitar en Tokio, Melissa Pastrana es designada para dirigir el clásico Olimpia vs Real España   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras su experiencia olímpica en Tokio, la árbitra Melissa Pastrana vuelve a pitar en Liga Nacional y lo hará impartiendo justicia en el duelo entre el Olimpia y Real España que se juega este miércoles en el Estadio Nacional.



Pastrana tuvo una buena actuación en los Juegos Olímpicos de Tokio donde pitó la semifinal entre Suecia y Australia haciendo un gran trabajo.



Antes había pitado dos juegos de fase de grupos; uno de ellos fue Chile vs Japón que se definió por una polémica donde la pelota no se observa claramente que rebasó la línea de gol; el otro choque donde fue principal fue en el compromiso entre China y Zambia.



A Pastrana la acompañarán como asistentes, los líneas: Juan Carlos Otero y Alberto Meza y como cuarto estará el joven Jefferson Escobar que viene de pitar un limpio partido donde Motagua se impuso por goleada 3-0 al Platense.



Junto a Melissa Borjas Pastrana estuvo en las olimpiadas la asistente Shirley Perelló, la otra silbante que puso en alto el nombre de Honduras en Tokio 2021. La porteña Perelló estará de asistente en el juego del Real Sociedad contra el Vida en compromiso donde impartirá justicia el sampedrano Marlon Díaz.

Cuarteta arbitral jornada 2

Marathón vs UPNFM



Árbitro: Melvin Matamoros



Línea 1: Roney Salinas



Línea 2: Daniel Martínez



Cuarto: Orlando Hernández







Real Sociedad vs Vida



Árbitro: Marlon Díaz



Línea 1: Shirley Perelló



Línea 2: Leónidas Hernández



Cuarto: Julio Güity







Victoria vs Motagua



Árbitro: Óscar Moncada



Línea 1: Juan Carlos Rodríguez



Línea 2: Elder Oliva



Cuarto: Darwin Cedillo







Olimpia vs Real España



Árbitro: Melissa Pastrana



Línea 1: Juan Carlos Otero



Línea 2: Alberto Meza



Cuarto: Jefferson Escobar







Platense vs Honduras Progreso



Árbitro: Nelson Salgado



Línea 1: Luis Paz



Línea 2: Manuel Aguilar



Cuarto: José Valladares