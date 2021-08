Chato Padilla: "A Olimpia y Motagua le temblaba jugar en La Ceiba"

LA CEIBA, HONDURAS.- El entrenador hondureño Carlos Roberto Padilla remembró en la historia previo a su debut ante Motagua en el Torneo Apertura 2021 al mando del Victoria, el equipo que lo hizo debutar cuando era joven y con el que ha comenzado a escribir su propia historia como técnico.



En palabras del timonel en referencia al encuentro ante las águilas, dijo que "estamos empezando es miércoles contra uno de los grandes, va a ser un bonito partido con el que soñamos ganar".



También hizo énfasis en que será importante cambiar la mentalidad de los jugadores, enfocarse en los primeros lugares como ocurrió en su generación.



LEA: Honduras: Así se jugará la jornada 2 del Torneo Apertura 2021



"Estuve entre ocho a diez años en Marathón y allí no se celebran segundo lugares, este equipo tenemos que potenciarlos mentalmente. Nadie daba un peso por nosotros. Pregúntale si a Olimpia o Motagua se sentía feliz de venir a jugar aquí, le temblaban, y no había figuras, pero estábamos convencidos. Tenemos que luchar con nuestros argumentos con el diseño de Dios; no será fácil pero tenemos que luchar", soltó.



Sobre su trabajo en el banquillo mostró su satisfacción en que "imagínate el Victoria, me hace debutar como jugador, me hace ganar como jugador, me hará debutar como entrenador; si yo quería a este Victoria, lo tendría que amar más".



¿Por qué se debe aspirar a cosas grandes con el club? "Porque creemos en Dios, porque hay algo implicado en ellos: el amor y temor a Dios, creemos en nuestro trabajo y todo lo que tenemos no es obsesión, es ilusión. Tenemos un objetivo y vamos a pelear por eso, pero vamos a ir partido a partido sin alardear, siendo humildes y trabajadores como hormigas. Cuando creemos en Dios, creemos en nuestro trabajo", respondió.



"Al aficionado se le entiende. Cuando yo llegué los aficionados me corría, me decían que me fuera porque el equipo iba a descender, pero mira lo que hizo Dios, nos potenció, nos capacitó y hoy tenemos un diseño. Estos muchachos están preparados por lo extremo", añadió.



Sobre los refuerzos alabó el accionar de Marcelo Canales y Andrés Rentería.



"El tiempo está un poco corto, pero estamos trabajando que puedan llegar a esa automatización, siempre estamos buscando darle el tamal a la gente que ya me conoce, los demás tienen que complementarse, pero sí estoy contento con Marcelo Canales, te hace la diferencia en el acto, Rentería viene a su manera, con su estilo; ya se están metiendo en esa ideología", cerró.