De Bruyne se suma a Bélgica para la Euro 2020 tras operarse

TUBIZE, BPELGICA.- Kevin De Bruyne se incorporó el lunes a la concentración de Bélgica con miras a la Eurocopa tras someterse a una cirugía de 20 minutos por una fractura de la nariz y la cuenca del ojo.



El técnico de Bélgica Roberto Martínez describió el arribo del volante al comedor de la base del equipo en Tubize, al sur de Bruselas, como “lo más destacado del día”.



Los belgas, semifinalistas del último Mundial y primeros en el ránking de la FIFA, debutarán el sábado en la Euro 2020, midiéndose contra Rusia en San Petersburgo.



Bélgica no cuenta con el jugador del Manchester City para el estreno, pero Martínez dijo que lo encontró “fresco” y “dispuesto para participar”.



“Observó el partido que disputamos contra Croacia", dijo Martínez sobre la victoria 1-0 en el fogueo el domingo. “Está en la misma sintonía que todos en el equipo. Pero, en vez de saberlo desde la distancia, hay una gran diferencia al ver al jugador en persona”.



De Bruyne, de 29 años, sufrió las lesiones en un choque con el zaguero de Chelsea Antonio Rudiger en la final de la Liga de Campeones en Oporto, el 29 de mayo. De Bruyne tuvo que ser sustituido a los 60 minutos del duelo, ganado 1-0 por Chelsea, retirándose con muestras de estar mareado.



Se sometió a un cirugía menor el sábado, pese a que los belgas inicialmente dijeron que no iba a ser necesario. Martínez cree que De Bruyne estará en condiciones de entrenarse a plenitud al final de esta semana.



“Vamos a darle una máscara de protección, incluso si no necesitarla usarla durante el torneo", dijo el técnico español.



De Bruyne fue proclamado el domingo como el mejor futbolista de la Liga Premier inglesa por segundo año seguido tras una votación de sus colegas.