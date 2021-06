Japón vacuna a sus deportistas para los Juegos de Tokio

TOKIO, JAPÓN.- Japón empezó a vacunar el martes a los deportistas que competirán en los Juegos Olímpicos de Tokio, dijo el Comité Olímpico Japonés (JOC, por sus siglas en inglés).



La vacunación de los deportistas sanos se produce mientras solo entre un 2 o 3% de la población general del país está totalmente inmunizada al coronavirus. Los funcionarios del JOC dijeron que unas 200 personas se vacunaron en un centro de entrenamiento en el primer día de la campaña.



El Comité no reveló el nombre de ninguno de los deportistas y restringió la cobertura mediática del evento, posiblemente por temor a la reacción del público.



La vacunación de los deportistas no afectará a la distribución de la vacuna entre la población, incluyendo los mayores y el personal sanitario, señaló Mitsugi Ogata, funcionario del JOC.



“Las operaciones de vacunación para los deportistas se llevan a cabo en una organización distinta a las de la nación", dijo Ogata.



Está previsto que los Juegos Olímpicos de Tokio arranquen el 23 de julio,. El Comité Olímpico Internacional (COI) dijo que para competir no es necesario estar inmunizado contra el COVID-19. Sin embargo, ha animado a todos los deportistas a vacunarse.



El presidente del COI, Thomas Bach, cree que más del 80% de los residentes en la Villa Olímpica de la capital japonesa estarán vacunados.



Las autoridades olímpicas dijeron que que los participantes estén vacunados aumentará la sensación de seguridad entre la población con respecto a la celebración de los Juegos. Los sondeos realizados en el país muestran que entre el 50 y el 80% de los encuestados —dependiendo de cómo se formule la pregunta — se oponen a su celebración en julio.



Se espera que más de 15.000 deportistas olímpicos y paralímpicos de más de 200 naciones y territorios viajen al país, además de decenas de miles de árbitros y reporteros.



Muchos médicos en Japón se oponen a su celebración al considerar que los Juegos son un evento que podría derivar en múltiples contagios. El COI afirma que serán “seguros” y siempre hace referencia a las pautas de la Organización Mundial de la Salud.