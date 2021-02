Lo que no se podrá hacer durante los Juegos Olímpicos de Tokio

TOKIO, JAPÓN.- No se permitirá vitorear a los deportistas. Tampoco se permitirá salir a los restaurantes y bares de Tokio. Menos intimidad en la Villa Olímpica.



Porte una cantidad suficiente de mascarillas para la estancia en Japón, pero evite usar con el logo de un patrocinador no oficial. No use el transporte público sin permiso.



El manual estratégico que se deberá seguir para garantizar el desarrollo seguro de los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos durante la pandemia de coronavirus fue publicado el miércoles.



Los que quebranten las reglas con “reiteradas y graves faltas” se exponen a ser expulsados de los Juegos y enviados de vuelta a sus países.



El Comité Olímpico Internacional, el Comité Paraolímpico Internacional y el comité organizador de Tokio presentaron el manual con el fin de educar a los visitantes. Las justas de verano serán inauguradas el 23 de julio, y los Paraolímpicos un mes después.



Los detalles subrayan las restricciones que los deportistas, voluntarios, periodistas y aficionados — si es que se permiten la presencia de los últimos en las sedes — también afrontarán cuando se anuncien otros manuales en los próximos meses.

Un repaso al manual estratégico:

HIGIENE

El COI y los organizadores recomiendan las prácticas que todo el mundo desde que la Organización Mundial de Salud declaró el brote como pandemia en marzo del año pasado.



No abrazarse o saludar con la mano; lavarse las manos con frecuencias, desinfectar las superficie, no tocarse el rostro, taparse la boca al estornudar o toser, ventilar las habitaciones.



También seguir la regla de las “tres C” para prevenir el coronavirus: evitar los espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos).



Se reitera que lo ideal sería vacunarse — como un acto de respeto a lo japoneses — pero no es obligatorio, y los miembros de la familia olímpica no deben tener prioridad sobre el personal sanitario o esenciales.

LLEGAR 14 DÍAS ANTES

Los dirigentes de las delegaciones deberán acatar lo consignado en el manual desde dos semanas antes del viaje a Japón.



Tendrán que:



Elaborar una lista de la gente con la que anticiparán mantener contacto cercano durante la estadía en Japón. Deberán entregar esa lista al oficial de enlace COVID-19 de la entidad rectora de su deporte.



Someterse a una prueba de diagnóstico de COVID-19 con un margen de 72 horas antes de abordar el vuelo, llevando consigo un documento que muestre el resultado negativo.



Aislarse de inmediato si el resultado arroja positivo. Informarle al oficial de enlace y a los organizadores para determinar qué pasos siguientes habrá que tomar.



Instalar en su teléfono las aplicaciones de teléfono en Japón para el rastreo de contactos de COVID-19 y otra información de salud.



Disponga de una póliza de seguro para cubrir los costos por un tratamiento médico en Japón y la repatriación si es enviado a su país.



Reúna una cantidad suficiente de mascarillas para toda la estadía, y tomar en cuenta “las directrices sobre logos en las mascarillas”. La Regla 40 de la Carta Olímpica restringe la actividad comercial no autorizada.



Se permitirá remover brevemente la mascarilla para los que dependen de “lectura labial, sonidos claros o expresiones faciales para comunicarse”.



Restringir el contacto físico con otras personas, y tener previsto un “plan de actividades" de lo que espera hacer durante la estadía en Japón.

14 DÍAS DESPUÉS DE LLEGAR

Tenga la iniciativa de estar pendiente de su salud, anotando los resultados en una aplicación.



Siga únicamente las actividades de su plan personal — cómo viajará, dónde irá y su alojamiento.



Cuando salga de un alojamiento oficial, sólo dirigirse a las sedes deportivas oficiales y un “limitado número de sitios adicionales”.



Use el transporte oficial. No recurra al transporte público a menos que reciba un permiso.



Aliente a los deportistas en una arena deportiva únicamente con aplausos, evitando cantar o corear.



No visite instalaciones deportivas como espectador.

VIDA SOCIAL

Limite el contacto físico con los otros deportistas, manteniendo una distancia de dos metros en todo momento, salvo por “motivos operacionales”, como en un campo de juego o zonas de entrenamiento. Esto procura evitar que los deportistas organicen fiestas o tengan relaciones sexuales, lo cual es algo habitual en las residencias olímpicas.



No visite sitios turísticos, tiendas, restaurantes y bares o gimnasios.



Use mascarilla en todo momento, salvo cuando coma o duerma, salvo con gente al aire libre y dos metros de distancia.