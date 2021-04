No le digan "Chelato"… díganle maestro de maestros

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-A Honduras le alumbró el camino a la alfombra roja: clasificó a la H al Mundial de España 1982. Fue el responsable de que millones de catrachos celebraron la clasificación por primera vez a una Copa del Mundo y también protagonista del empate de la Bicolor con la madre patria en su casa, con su gente…



Iluminó el fútbol en Honduras. Lo hizo tocar la gloria a nuestro modo: sencillo. Pero no solo eso, también tuvo aportaciones desde el Congreso Nacional mientras fue diputado (2006-2010) y, además, demostró que para ser una buena persona no se necesita ser millonario, que solo basta con hacer florecer los sentimientos del amor.



Sus ojos negros del tamaño de una moneda de cinco centavos se han cerrado para siempre este miércoles y han activado el luto de millones de futboleros y de los que no también. No cabe duda que este el punto de quiebre para Honduras. La escena se ha llenado de dolor para fútbol.



El entrenador hondureño más exitoso ha muerto. Ya no habrán más lágrima pesadas y juguetonas, tampoco nada del espíritu guerrero de don José de la Paz Herrera. No es exitoso por alarde, lo es porque los número los certifican, porque los datos lo acreditan como el mejor.



Durante 47 años siendo entrenador, el Maestro dirigió a 13 equipos en total, de los cuales ocho fueron de la Liga Nacional de Honduras (Motagua, Olimpia, Real España Marathón, Broncos, Universidad, Platense e Independiente).



Igualmente, su mano estuvo detrás de dos clubes en el extranjero: Santos Laguna de México, y Cartaginés de Costa Rica. Además, dirigió a la Selección Nacional de Honduras y a la Sub 20, y a la escuadra absoluta de Belice.



Se formó como estratega en Argentina. Y en su regreso a Honduras demostró tanto que quedó enamorado del país sudamericano que comenzó a decir “che”, una frase que caracteriza a los argentino. Su primo fue el autor del sobrenombre “Chelato”, y desde entonces es un apodo inmortal.

LEA: Entrenador, diputado, militar, de gran familia… todas las facetas de 'Chelato'



En su experiencia como DT, Chelato Uclés triunfó en 357 oportunidades, quedó con sensaciones de paridad en 271 ocasiones y se enojó en 224 veces al perder, lo que lo dejó con un rendimiento del 52.50 por ciento, un promedio que se queda corto para el amor, el esfuerzo y la dedicación que entregó don José.



Apenas un torneo fue todo su historial como jugador (1965 con el Atlético Español). Cambió los tacos deportivos por los zapatos formales, el pizarrón y los marcadores.



Comenzó su segunda etapa en el deporte dirigiendo a Motagua, en donde consiguió cuatro victorias seguidas en sus primeros juegos, pero fue Marathón el que frenó la racha con una victoria de 2 a 0.



Mientras sus pulmones se llenaban de oxígeno, algo que nunca olvidó fue su mayor goleada a favor: 8 a 0 de Platense ante Universidad el 10 de junio de 2000, pero lo que lo hirió como un puñal fueron las derrotas de 5 a 0 de Honduras ante México (1980) y Marathón frente a Real España (2001).



Fueron 1,342 de 2,556 puntos posibles los que registró Chelato Uclés mientra estuvo activo en el banquillo, puesto del que se alejó desde 2014, como consecuencia de sus problemas de salud. Su último club fue Jaguares de la UPNFM en la segunda división, hoy son los Lobos, pero ya están en primera.



Años más tarde (2015) logró liberar el riego sanguíneo en dos de sus tres arterias que estaban obstruidas y que ponían en peligro su pie derecho afectado por males ligados a su enfermedad de diabetes.



Vivió para contarlo. “Es un milagro esto que me ha pasado”, dijo en su momento a EL HERALDO.



Fueron cinco títulos los que ganó en Honduras: Olimpia (1992-1993, 1996-1997 y Clausura 2003-2004), Real España (1974) y Marathón (Clausura 2001-2002); además fueron ocho subcampeonatos conseguidos: tres con Olimpia, tres con Marathón, uno con Motagua y Universidad. Estos cetros lo certifican como uno de los mejores entrenadores de la historia de Honduras hasta la fecha.



Pero el éxito de Chelato no se quedó solamente ahí, también obtuvo títulos con la Selección de Honduras, en total fueron tres: campeón Fraternidad Centroamericana con el nombre del Broncos (1980), campeón de Centroamérica en eliminatoria mundialista (1980) y en el 1981, campeón de Concacaf y clasificación al mundial.

ADEMÁS: Rudy Urbina, hijo de 'Chelato' Uclés: 'Lo voy a extrañar papá'



Además, Chelato, quien también estuvo al frente de cuatro procesos mundialistas (1981, 1985, 1988 y 2004), consiguió en 2005 el subcampeonato de la Uncaf, y en ese mismo año quedó en tercer lugar en la Copa Oro.



Como técnico del conjunto absoluto hondureño estuvo en el banquillo 84 veces (récord), lo que le dejó 34 triunfos, 30 empates y 20 derrotas, para un 52.38 por ciento de rendimiento, mientras que a Belice los dirigió en 13 partidos: cuatro triunfos, tres empates y seis derrotas.

Con la sub 20 catracha tuvo la dicha de dirigir en el Mundial de Nigeria 1999, en el que fue eliminado en primera fase.



Chelato partió de este mundo físico, terrenal, pero seguirá arraigado al corazón de los millones de hondureños y de muchos extranjeros por una solo cosa: su condición humana, tan sencilla, como tranquila; tan noble como audaz; tan entregado como noble.



Ese es José de la Paz Herrera, el primer técnico hondureño que hasta el momento ha sido el único en llevar a la H a una Copa del Mundo. Ese es Chelato, el hombre que revivió hace un par de años con un documental esa hazaña deportiva y que provocó muchas lágrimas y nostalgia a más de algún ex seleccionado nacional y aficionado hondureño.



Ese es Chelato, el DT que pudo alardear haber dirigido a los cuatro equipos grandes de Honduras.



Ese es Chelato, que como diputado por el Partido Liberal realizó varios proyectos deportivos por el bien de la infancia. Ese es Chelato, nacido en Soledad, El Paraíso, con una niñez precaria económicamente, pero que no lo frenó para ser noviero.



Sus palmarés quedaron en los anales, pero su figura de héroe, de un prócer deportivo, de un emblema del fútbol nacional estará en nuestros pensamientos, en cada grito de gol, en cada clasificación de Honduras a un Mundial de fútbol, cada logro de un equipo catracho a nivel internacional, en cada moción del Congreso Nacional y en cada buena acción. ¡Hasta siempre, maestro!

+¡Adiós "Chelato" Uclés! Las reacciones por la muerte del "Profe"