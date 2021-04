La discusión entre Carlos Pavón y el "Kikín" Fonseca en TUDN

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La clasificación de Honduras a los Juegos Olímpicos, por cuarta ocasión consecutiva y la gran actuación en el Preolímpico de la Concacaf, continúa siendo objeto de debate dentro de las principales cadenas deportivas en México.



El recordado exdelantero hondureño Carlos Pavón es uno de los principales analistas de la cadena TUDN, y en uno de sus programas consultaron a los panelistas si Honduras es el gigante olímpico de Concacaf. La "Sombra voladora" no dudó en afirmarlo.

DE INTERÉS: Honduras estará en el bombo 2 del sorteo de los Juegos Olímpicos



Tras su respuesta, Pavón tuvo un fuerte cruce de opiniones con Francisco "Kikín" Fonseca, exjugador mexicano y también analista en TUDN.



"Yo creo que sí, porque las estadísticas y números avalan a una selección que en las últimas cuatro competiciones ha asistido a unos Juegos Olímpicos", expresó la "Sombra" refiriéndose a que Honduras es el gigante de la Concacaf en esta categoría.



"Los números son muy puntuales. Esto te permite decir que Honduras es una de las potencias en este aspecto para poder estar en los Olímpicos, con mérito lo han hecho los muchachos, asistir a cuatro competiciones no es fácil, los números están ahí bien escritos", agregó Pavón.

LEA TAMBIÉN: Jugadores del América desean jugar la Concachampions y clasificar al Mundial de Clubes



Luego llegó el turno del "Kikín" Fonseca, quien evidentemente estaba en desacuerdo con la opinión de Pavón.



"Pero que fácil respuesta, por supuesto que no, Honduras no es es el gigante olímpico de Concacaf. ¿Quién es el único equipo de Concacaf que ha ganado unos Juegos Olímpicos? Es México", respondió tajantemente el exfutbolista mexicano.



Además agregó que "no tan solo basta con llegar a la competencia, sino trascender y México lo hizo siendo el número uno, está clarito que el gigante de la competencia es México".

La discusión entre Pavón y el "Kikín":





El gran partido que jugó Honduras ante México en la final del Preolímpico en Guadalajara continúa dando de que hablar y generando diversas opiniones dentro de la prensa deportiva mexicana, quienes reconocen el trabajo de los catrachos pero sin olvidar que el tricolor ya tiene un oro olímpico en sus vitrinas luego de imponerse ante Brasil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

VEA: Prensa mexicana destaca triunfo tricolor y reconoce el esfuerzo de Honduras



Catrachos y aztecas conocerán a sus rivales en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 el próximo 21 de abril.