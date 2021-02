Marvin Chávez: No tenía ganas para Brasil 2014 por lo de mi hermana, pero un Mundial es un Mundial...

Orocuina, Choluteca. Marvin Chávez jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección Nacional de Honduras y el volante recuerda como única aquella experiencia.



"Es una satisfacción enorme, no tiene precio, es algo inexplicable porque hay jugadores de mucha talla en el mundo que no han podido estar en un mundial. Mis hijos ven los videos en YouTube y uno me dice: 'Papá, yo quiero ser como usted' y yo le digo: Mi orgullo es que seas mejor que yo", relata el jugador de 37 años.



El entonces volante de Chivas USA de la MLS jugó 6 partidos e hizo un gol en la eliminatoria rumbo a Brasil y fue uno de los 23 elegidos por el entrenador Luis Suárez para representar a Honduras en la justa mundialista.



Sin embargo, el Hijo del Viento llegó a aquella cita en medio de un mal momento personal. Su hermana Claudia padecía una especie de embrujo y eso lo hizo llegar muy tocado a la Copa del Mundo.



"Fui al Mundial pensando en lo de mi hermana. La verdad que no tenía ganas, pero un mundial es un mundial y por eso me encanté de representar a mi país, a pesar de estar pasando momentos difíciles que mucha gente no conoce", confesó.



A pesar de "la tristeza que sentía" supo que debía disfrutar un momento irrepetibile. "Cuando íbamos a iniciar el primera partido contra Francia era algo que no le podía creer. Fue un sueño vivido, sentía emoción, a veces querés botar lágrimas porque no te la creés", recordó.



Marvin jugó dos partidos en tierras brasileñas: estuvo en las derrotas 2-1 ante Ecuador y 0-3 contra Suiza.



"El tema de mi hermana me toca. Sentía tristeza con la gente que lo hizo. Tenía el corazón herido e incluso hubo un momento en el que ya no quería saber nada de fútbol", subrayó.



Tras un parón en el fútbol de cuatro años, Marvin Chávez ha regresado para jugar con el Cedrito de Orocuina, que debutará en la Liga Nacional de Ascenso de Honduras...





OTRAS PREGUNTAS AL HIJO DEL VIENTO

¿Quiénes fueron sus tres mejores entrenadores?

Ramón Maradiaga, aprendí muchísimo de él y me dio esa confianza que requiere el jugador para crecer. Manuel Keosseián para mí es un padre, lo aprecio mucho. El otro que disfruté fue Jorge Ernesto Pineda.



¿Sus tres mejores amigos que le ha dejado el fútbol?

El número uno es Mario Martínez, también están Wilson Palacios y Mario Chávez. Cuando pasó lo de mi hermana, estuvieron pendientes y me decían que no me retirara del fútbol.



¿Cuál es su top 3 de goles anotados?

Me acuerdo de un gol que le hice con Victoria a Noel Valladares en La Ceiba, es uno de los goles que no olvido y siempre lo veo con la familia. Otro fue con Marathón jugando contra Valencia y otro que hice con Marathón en Santa Bárbara con el que salvé al Vida del descenso.



¿Por qué juega tan bien con ambos pies?

Empezaba a jugar en la playa y me corté con un vidrio el pie derecho, entonces me amarré la herida con un trapo y con mi zurdita empecé a enganchar, le pegaba y hacía de todo. Me fui acostumbrando. Me miro reflejado en Dembélé del Barcelona. Keosseián me decía: ‘Ché, boludo, sos un fuera de serie'.



¿Alguna anécdota con su velocidad?

En la MLS los contrarios siempre me quedaban viendo y cuando yo corría, frenaba y hacía retoques, a veces me preguntaban si era derecho o izquierdo, porque me miraban enganchar con las dos piernas.



¿Cómo lo contrató Marathón?

Un día estaba con unos amigos contando anécdotas y me estaban diciendo que ojalá jugara en un equipo grande, cuando recibí la llamada de Yankel Rosenthal; después me habló Osman Madrid de Olimpia y también uno de Real España. Yankel mandó un carro a traerme a Sambo Creek. Tenía para elegir, pero me llamó la atención Marathón por el fútbol que mostraba, era un conjunto muy dinámico por las bandas y yo decía: Ese va a ser el equipo de mis sueños, aquí tengo que encajar. Y no me equivoqué.