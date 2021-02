El desplante de un jeque de Catar a árbitra en Mundial de Clubes de la FIFA

DOHA, CATAR.- La victoria 1-0 del Bayern de Múnich sobre Tigres en la final del Mundial de Clubes de Catar, se vio empañada por una acción discriminatoria que ha acaparado la atención de todos, causando malestar y hasta indignación en muchos.

El escándalo comenzó cuando en las imágenes de la entrega de premios el jeque Joaan bin Hamad Al Thani fue captado saludando -con un choque de puños- a cada uno de los jugadores y árbitros que participaron en el encuentro.

Sin embargo, cuando llega el turno de las mujeres el mismo se queda inmóvil y no quiso dar el puño a las juezas del partido.

La acción fue captada en video y le ha dado la vuelta al mundo en donde los internautas señalan a la FIFA por permitir que esto suceda y lo tildan de una vergüenza.

Una vergüenza que la FIFA y el mundo del fútbol permita esto hoy en día.



Entiendo el tema de cultura y leyes, pero sino quieren romperlas, hagan algo para que el mundo los vea diferente y no irrespetuosos.



Si no quieren saludar, no bajen a aparentar.pic.twitter.com/v3DRufW1ZP — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 13, 2021

Medidas a favor de las mujeres

Sin duda esta situación contrasta con lo anunciado hace dos meses por el organismo, que dio un paso en favor de las mujeres futbolistas. FIFA hizo ley los derechos que las jugadoras tienen al momento de embarazarse.

La resolución de FIFA, del 4 de diciembre de 2020, establece que aquellas jugadoras que estén en el proceso de ser madres podrán tener derecho y apoyo con respecto a un período de descanso de 14 semanas como mínimo, sin que se afecte su salario. Además si algún club rescinde el contrato de una futbolista por embarazo, la FIFA tomará esto como una causa no justificada.

Pese a esto, lo vivido en la premiación tras la final del Mundial de Clubes ensombrece los avances que se puedan dar a favor de las mujeres en el fútbol.