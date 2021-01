West Ham United vence al Everton de visitante

LIVERPOOL, INGLATERRA.- El Everton de Carlo Ancelotti desperdició la ocasión de colocarse segundo provisionalmente al perder este viernes en Goodison Park ante el West Ham (1-0) en el primer partido de la Premier League en 2021, correspondiente a la 17ª fecha.



La derrota plantea nuevas dudas sobre la capacidad real de los 'Tofees' para luchar por objetivos ambiciosos. El segundo club de Liverpool había ganado sus cuatro últimos partidos del 2020, y ante Chelsea, Leicester y Arsenal, pero la calidad de juego dejaba que desear.

Más allá del mal resultado ante el West Ham (10º), los 'Tofees' no lograron imponer su juego.



Aaron Cresswell (30 y 62), Declan Rice (55) y el español Pablo Fornals (64) ya habían alertado al arquero Jordan Pickford antes de que Toma Soucek (86) desviase al fondo de la red un disparo de Cresswell.



Una media volea del islandés Gilfy Sigurdsson (44) fue el único mérito ofensivo de los locales.

Esta derrota ante un equipo que sumaba cuatro fechas sin ganar deja al Everton en cuarto puesto con 29 puntos, a cuatro del líder Liverpool.



"No fue un buen partido. No tuvimos ocasiones de gol y no concedimos oportunidades, ellos tuvieron un desvío afortunado y perdimos el partido", explicó Ancelotti, quien dio entrada al terreno de juego en el segundo tiempo al colombiano James Rodríguez, de regreso luego de su lesión.

El segundo y último partido de este viernes opondrá al Manchester United contra el Aston Villa. Los 'Diablos Rojos' tienen la oportunidad de alcanzar en lo alto de la tabla al Liverpool. Desde la marcha de Alex Ferguson en 2013, el United no ocupa esa posición privilegiada a estas alturas de la temporada.