Directivos del Platense no querían que el equipo estuviera en la liguilla

Los directivos escualos daban por hecho que no estarían en la fase final del campeonato.

PUERTO CORTÉS, HONDURAS.- El Platense causó mucha sorpresa al clasificarse a la liguilla del Torneo Apertura 2020 y dejar fuera de la misma a un equipo grande como el Real España, sin embargo, Mariano Pineda, arquero de los escualos, reveló que hubo directivos que no querían que esto sucediera.

Pineda hizo esta confesión lamentando la situación económica que viven los escualos, pues según el guardameta estos no querían que el conjunto entrara a la fase final para ahorrarse el pago de la planilla en el mes de diciembre.

“Antes del partido contra Vida hubo directivos que nos dijeron que no querían que el equipo clasificara, no son todos, pero nosotros sabemos quienes son. Ellos no querían que nosotros ganáramos para que nos fuéramos a nuestras casas”, comenzó contando Pineda.

El portero de los selacios lamentó que los directivos les hayan pedido tal cosa, pues se acordó de que ellos luchan por su familia representando los colores del Platense, además pensó en la afición que alienta a los de Puerto Cortés.

Quieren eliminar a Motagua

A pesar del problema interno que se vive dentro de la institución, Mariano Pineda reafirmó que dentro del plantel están muy animados para el partido de ida por el repechaje ante Motagua, en donde quieren sacar un buen resultado que les permita soñar con dar el batacazo en Tegucigalpa el próximo domingo.

“Gente de aquí de Puerto Cortés sí está bien metida con el equipo; pero hay otros que nos dijeron que nosotros estaríamos hasta el domingo, o sea están dando por hecho que ya estamos eliminados. Todo eso a nosotros como jugadores nos sirve, para darles la bofetada y demostrarles que estamos aquí por una ilusión”.

Pineda cerró diciendo: “Hay que meterle ganas y hacerlo por nosotros, por nuestras familias, por la afición de Platense que es la que más sufre en todo esto, nos paguen o no nos paguen vamos a darlo todo el jueves en la cancha”.

