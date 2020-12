Thierry Henry espera que Olimpia “llegue muy lejos” en la Concacachampions

ORLANDO, ESTADOS UNIDOS.- El entrenador del Montreal Impact, Thierry Henry, se mostró muy orgulloso por la entrega de sus jugadores en el duelo de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf ante el Olimpia, en donde a pesar de quedar eliminados dieron una gran actuación.

El francés llegó a la rueda de prensa muy tranquilo y sereno, asegurando que no tenía nada que recriminarle a su equipo, pues se impusieron 1-0 ante los leones, resultado que no les ajustó para seguir en la competencia, ya que en la ida habían perdido 2-1 y el gol de visitante favorecía a los hondureños.

“Estoy satisfecho por el triunfo a pesar de quedar fuera, pues vencimos a un gran equipo que no había perdido en mucho tiempo, merecimos ganar. No pudimos anotar el segundo gol, no pasó. Entrenamos seis veces antes de este partido, no tengo nada que reprocharle a mi equipo, lo intentaron y lucharon”, aseguró Henry.

“Tití” se mostró muy contento con lo que ofrecieron sus dirigidos en el campo y señaló que desde que llegó al banquillo iba a tratar de hacerle partido a cualquiera, algo que tratarán de seguir haciendo, ya que viendo la imagen que dejaron el martes por la noche pueden hacer bien las cosas en la próxima temporada.

Deseó suerte al Olimpia

Thierry Henry también tuvo tiempo de desearle suerte al Olimpia en lo que queda de la Liga de Campeones de Concacaf y reveló lo que le dijo a Pedro Troglio tras terminar el encuentro.

“Espero que Olimpia siga muy lejos en la competición, eso le dije a su entrenador. Si hablamos de hoy, es verdad que no entrenamos en 14 días y ganamos contra un equipo que no había perdido en mucho tiempo. Suerte a Olimpia”.

Asimismo, el técnico galo habló del papel del hondureño Romell Quioto en el encuentro, destacando que este “trabajó mucho, aguantó el balón para los extremos. Sin mucho entrenamiento, hemos jugado muy bien y tuvimos la oportunidad de ganar el partido. Enhorabuena para Olimpia y que sigan hasta el final”.

