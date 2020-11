"Una pérdida enorme para el mundo en general", dice Zidane sobre Maradona 

MILÁN, ITALIA.- La muerte de Diego Maradona es "una pérdida enorme para el mundo en general y para el mundo del fútbol en particular", estimó este miércoles el entrenador francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, unas horas después del fallecimiento del mítico 10 argentino a los 60 años.



"Tengo grabado en mi cabeza su Mundial de 1986. Esto nos afecta de manera profunda, lo sentimos, sobre todo por su familia. No tengo palabras. Estamos muy tristes", declaró el técnico del equipo blanco a la televisión Movistar Plus, después de la victoria del Real Madrid por 2-0 en el terreno del Inter de Milán en la Liga de Campeones.

El Real Madrid, mediante un comunicado, había reaccionado ya a la muerte de Maradona.



"Diego Armando Maradona deja un legado inmenso, convertido en mito para millones de aficionados en todo el mundo", escribió.