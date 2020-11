Consejero de Griezmann: ‘Cuando llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón’

BARCELONA, ESPAÑA.- Para nadie es un secreto que la llegada de Antoine Griezmann al Barcelona tuvo un complicado inicio, en donde su rendimiento fue muy cuestionado hasta perder la titularidad en los partidos clave.

Ahora bajo las órdenes de Ronald Koeman el francés ha iniciado un tanto intermitente su segunda temporada, pues fue relegado al banquillo en importantes compromisos como el clásico español ante Real Madrid, pero tras la derrota en ese encuentro recuperó la titularidad y se reencontró con el gol.

Éric Olhats, una persona muy cercana a Griezmann y que le fue muy de ayuda al dar sus primeros pasos en el fútbol profesional, cuando este vestía los colores de la Real Sociedad y posteriormente lo acompañó en su paso por el Atlético de Madrid hasta 2016.

Olhats reveló que el “Principito” vivió un “trauma real” durante todo su proceso de adaptación con el club azulgrana, más allá de que el campeón del mundo con Francia en el 2018 intenta regresar a su mejor nivel.

“Le encanta el fútbol y nada más, no quiere entrar en disputas con nadie. Tan pronto como está en el campo, es feliz. Para él, es inútil ir a la batalla”, señaló Olhats en declaraciones para la revista France Football.

“Le he visto pasar por tantos momentos complicado, que ya sé lo que hará: sacará adelante la situación. Es el club el que está enfermo, no él”, agregó Olhats, quien también dejó claro que Griezmann buscará solventar sus problemas en el campo y no buscará entrar en problemas con nadie”.

¿Relación complicada con Messi?

Si bien en la última temporada Antoine Griezmann y Lionel Messi se han visto un tanto más cercanos, lo cierto es que la relación entre ambas figuras en su inicio no fue la mejor, pues el mentor del francés señaló que este llegó a un equipo con graves problemas en donde el argentino lo controla todo.

Asimismo confesó algo sorprendente tras el arribo de Griezmann en el verano de 2019: “La temporada pasada, cuando llegó, Messi no le habló ni le pasó un balón. Creó un trauma real por una adaptación más que negativa y eso debe haber dejado su huella. Era evidente y es visible, todo eso”.

Las reveladoras declaraciones de Olhats llegan un momento en el que mantiene una buena relación con el exAtlético de Madrid pese a ya no ser su principal consejero.

El año pasado el propio Griezmann mostró su gratitud hacia él mencionando: “Me cuidó durante cinco años. Me llevaba a entrenar todos los días, 45 minutos en coche. Siempre ha estado ahí para mí. Siempre me dio buenos consejos en los días malos”.