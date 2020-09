Neymar y Álvaro se quedan finalmente sin sanción 

PARÍS, FRANCIA.- La estrella brasileña del París Saint Germain Neymar y el jugador español del Marsella Álvaro González, acusados de haber proferido insultos discriminatorios en el Clásico de la Ligue 1 del pasado 13 de septiembre, no fueron sancionados por la Comisión de Disciplina, anunció este miércoles la Liga de Fútbol Profesional francesa (LFP).



Neymar estaba acusado de haber proferido insultos homófobos y racistas contra Álvaro y contra el japonés Hiroki Sakai, pero la Comisión de Disciplina constató una "ausencia de fiabilidad" del informe, así con una falta de "correlación" entre las declaraciones de los dos jugadores y las conclusiones del informe, según el presidente de la Comisión, Sébastien Deneux.



"La Comisión constata que no dispone de elementos suficientemente probatorios que le permitan establecer la materialidad de los hechos sobre los comentarios con carácter discriminatorio", explicó la LFP en un comunicado.



En una conferencia telefónica, Sébastien Deneux insistió en las "dudas" que persistían en lo referente a los análisis con técnicas de lectura de labios, afirmando que las conclusiones eran "demasiado aleatorias y no constituían un elemento suficientemente tangible" para sancionar a los jugadores.



"Las decisiones son siempre comentadas y ésta lo será también. Pero no tememos por ello", apuntó.

Vea: Real Madrid a Valladolid impulsado por Vinicius



Ambos jugadores se exponían a una sanción importante, pero finalmente pueden seguir con su temporada.



"Álvaro no es racista, toda acusación contra él por eso es injusta e infundada", reaccionó el Marsella, "satisfecho" con la noticia recibida.



El propio Álvaro también celebró poder dejar esta acusación atrás sin consecuencias.



"Este mal sueño se ve, en parte, recompensado con una sentencia más que merecida. Nunca he sido ni seré una persona racista. Muchas gracias al Marsella por la confianza y fidelidad, también a nuestra gran afición por tanto cariño. ¡Nos vemos en el césped!", escribió el jugador español en Twitter.



Esta decisión de no imponer sanciones a Neymar y Álvaro pone fin a semanas de enfrentamiento mediático entre los dos clubes, que defendieron a sus respectivos jugadores desde el Clásico del pasado 13 de septiembre (victoria del Marsella por 1-0 en París), que terminó con un enfrentamiento colectivo y cinco expulsados en el descuento final.



Neymar fue uno de los expulsados y cumplió ya dos partidos de suspensión por esa tarjeta roja.

También: Bayer logra con la Supercopa de Alemania quinto trofeo en el año

Oleadas de sanciones

Tras el partido, el brasileño acusó a Álvaro de haberle dedicado insultos racistas, llamándole "mono" en español.



El Marsella respondió afirmando que tenía imágenes en las que se veía a Neymar profiriendo un insulto racista contra el japonés Hiroki Sakai, según dijo una fuente cercana al club a la AFP. La prensa publicó además que 'Ney' había dedicado insultos homófobos hacia Álvaro.



La decisión de la Comisión de Disciplina de este miércoles cierra un caso abierto desde hace dos semanas, con tres oleadas de análisis de lo ocurrido.

Además: Inter golea a Benevento en su debut en la Seria A



Primero fue la de los expulsados del descuento, con castigos contra dos jugadores del Marsella, Jordan Amaví (3 partidos) y Darío Benedetto (1 partido), y contra tres del PSG, Layvin Kurzawa (6 partidos), Leandro Paredes (2 partidos en firme y uno en suspenso) y Neymar (2 partidos en firme y uno en suspenso).



La pasada semana, el argentino Ángel Di María fue suspendido cuatro partidos por haber escupido durante el partido en dirección a Álvaro.



El Marsella ganó 1 a 0 el Clásico, correspondiente a la tercera jornada de la Ligue 1 francesa 2020-2021. fue el primer triunfo del Olympique en París desde 2010 y su primera victoria sobre el PSG desde noviembre de 2011.



En los últimos casi nueve años, teniendo en cuenta todas las competiciones, el PSG había derrotado al Marsella en 17 ocasiones en 20 partidos.

De su interés: Delanteros hondureños lideran las tablas de goleo de Liga Concacaf