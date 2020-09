Motagua es el rey sin corona de Liga Concacaf

Roberto Moreira, desconcertado por no haber logrado el título de Liga Concacaf en 2019 ante Saprissa en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Foto: EL HERALDO.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Todo parecía que Motagua conquistaría su segundo trofeo internacional en 2018: Rubilio Castillo había emparejado el global gracias a los goles anotados a los 45 y 58 minutos, pero Jimmy Marín, a cinco del final, estableció la ventaja definitiva (3 a 2) que permitió que Herediano se proclamara campeón de Liga Concacaf en el Estadio Nacional de la capital hondureña.



Pero los Azules, buscando nuevamente la gloria, llegaron a la final de la siguiente edición (2019), en la que nuevamente volvieron a dejar escapar el trofeo jugando de local, pero fue ante el Saprissa, que solamente con un gol marcado en la ida, logró el cometido.



En dos intentos consecutivos, en dos noches catastróficas, Motagua simplemente no pudo alzar el título ante dos equipos costarricenses que le amargaron la historia en su propia casa, y ante una afición desilusionada por la poca efectividad internacional de su club.

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO a las tres ediciones de Liga Concacaf (2017, 2018 y 2019) muestra que Motagua es el equipo que tiene más partidos disputados y que más victorias acumula que cualquier otro en la historia del torneo, una cifra muy cerrada en comparación al resto.







El denominador común es que ambos subtítulos fueron logrados bajo el mando de Diego Vázquez, quien en el ámbito local en los últimos años le ha quitado el dominio a Olimpia, su acérrimo rival, que ya ganó la Liga Concacaf en 2017.



"Recuerdo que la final que perdimos con Saprissa (en 2019) me dolió tanto como si mis papás se hubiesen muerto", dijo Claudia Matamoros, una aficionada del Ciclón, optimista de que su equipo ganará la edición cuatro de Liga Concacaf que comenzará en octubre.



"Yo estuve contra Herediano en el Estadio Nacional, había un gran ambiente, todos creíamos en el equipo, pero un gol cambió la historia", recordó la noche del 1 de noviembre de 2018.



Hasta la fecha, las Águilas, a nivel internacional, solo mantienen en su vitrina una copa de campeón: la de Uncaf de 2007 obtenida tras derrotar a Saprissa (1 a 0) en el Nacional bajó las órdenes de Ramón "Primitivo" Maradiaga.



"A él (Ramón Maradiaga) debemos de agradecerle siempre el único título internacional que tenemos", reconoció Keneth Núñez, quien comentó que "estamos bien en la liga hondureña, pero necesitamos historia internacional. Eso muestra la grandeza de un club".



"Si Diego Vázquez quiere ser el mejor técnico de la historia de Motagua, tiene que ser campeón de la Liga Concacaf", sentenció el hincha.

Bien nacionalmente, mal en lo internacional

Motagua, de los últimos 11 torneos domésticos (desde el Apertura 2014-2015) ha puesto la corona del mejor en cinco ocasiones, las mejores cifras del club en su historia tomando como base la misma cantidad de certámenes consumados.





No obstante, los Azules siguen siendo el rey sin corona de Liga Concacaf tras haber perdido dos finales al hilo, pero tienen como puntos favorables ser el que más partidos tiene y victorias.



"Motagua ha quedado debiendo, no ha podido hacer lo que Olimpia ya ha hecho. Les falta casta internacional", consideró Orlando Ponce Morazán, periodista deportivo.



Motagua enfrentará su tercer desafío en Liga Concacaf: enfrentar al Comunicaciones guatemalteco desde la ronda preliminar (antes de los octavos) el 20 de octubre siguiente. El juego será directo, celebrado en Honduras, pero hasta la fecha no se ha confirmado la sede.

