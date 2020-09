Envueltos en polémica por el reglamento sobre covid-19 se enfrentan Libertad y Boca

ASUNCIÓN, PARAGUAY.- Envueltos en una polémica sobre el reglamento sanitario vigente para la prevención de la pandemia del covid-19, Libertad y Boca Juniors se enfrentarán este jueves en Asunción en la reanudación de los partidos del Grupo H de la Copa Libertadores.



El juego, que se torna caliente, se disputará sin público este jueves en el estadio La Nueva Olla, perteneciente al club Cerro Porteño.

"Boca Juniors no puede venir a Paraguay con jugadores que dan positivo a la prueba del covid-19. Queremos que se respete lo que está escrito y que se cumpla", dijo a periodistas el abogado de Libertad, Gerardo Acosta.



El asesor legal advirtió que "si Boca juega con jugadores que dieron positivo al test de coronavirus pedirá los puntos a la Conmebol".



El club también dirigió sus dardos al Ministerio de Salud local.



"El club Libertad manifiesta su total indignación, repudio y absoluta preocupación por el trato diferenciado y de favor que se le otorga a estas personas en detrimento de la salud de la población", expresó en referencia a sus rivales del jueves.



El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo en cambio que "los jugadores (que dieron positivo a covid-19) están recuperados, ya no pueden contagiar y no significan ningún peligro" y que por eso tienen autorización de ingresar al país.



Mazzoleni aseguró que el reglamento sanitario de la Conmebol "está alineado al protocolo vigente en Paraguay" en el sentido de que "hay que hacer una diferenciación entre el positivo y el contagiante".



En un comunicado divulgado el martes, la Conmebol avaló la venida de la delegación deportiva argentina a Asunción en base al informe del Ministerio de Salud.



"Permitir o no el ingreso de personas a su territorio es obviamente una prerrogativa de cada gobierno, así como las exigencias requeridas para ello", remarcó la organización.

Con positivos "no contagiantes"

El técnico Miguel Angel Russo -quien se encontraba aislado en su casa como forma de prevención- conformó un plantel de 24 jugadores y otros 11 integrantes en la delegación, entre ellos todos los positivos "no contagiantes" al coronavirus.



En la lista inicial, bajo el mando del ayudante técnico Leandro Somoza, figuran los tres arqueros (Esteban Andrada, Agustín Rossi y Javier García) al igual que el centrocampista Iván Marcone y el delantero Carlos Tevez, quienes estuvieron infectados y ya se recuperaron.



En la alineación del "Pelado" Ramón Díaz volvería como lateral el colombiano Daniel Bocanegra para permitir el traslado de Iván Piris al carril izquierdo.



La duda del estratega argentino está en el ataque, si pone de entrada al espigado Oscar "Tacuara" Cardozo o si juega primero el argentino Adrián Martínez, para hacer dupla con la revelación Sebastián Ferreira.



El duelo presenta además una muy fuerte rivalidad porque 'el Pelado' Díaz ha sido, como DT y jugador, un símbolo de River Plate, archirrival de Boca.

Bajo las órdenes del árbitro brasileño Rodolpho Toski, secundado en las líneas por sus compatriotas Bruno Boschilia y Kleber Gil, las probables alineaciones son las siguientes:



Libertad: Martín Silva; Daniel Bocanegra, Diego Viera, Pablo Adorno, Iván Piris; Antonio Bareiro, Alexander Mejía, Blas Cáceres, Rodrigo Bogarín; Adrián Martínez u Oscar Cardozo y Sebastián Ferreira. DT: Ramón Díaz.



Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini o Leonardo Jara, Lisandro López, Carlos Izquierdoz o Carlos Zambrano, Frank Fabra; Jorman Campuzano, Eduardo Salvio, Iván Marcone, Guillermo Fernández; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Leandro Somoza.