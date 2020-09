Concacaf considera poco probable disputar clasificatorias a Catar-2022 en octubre

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de la Concacaf, Victor Montagliani, dijo que "es probable" que la Clasificatoria de América del Norte y Central para la Copa del Mundo de Catar-2022 no comience en octubre como estaba planeado y que probablemente la acción se inicie en marzo de 2021.



Montagliani dijo al sitio web canadiense OneSoccer que el cronograma actual no sería factible dada la preocupación por la pandemia del nuevo coronavirus y las restricciones de viajes que se mantienen vigentes en la región a causa de la emergencia sanitaria, al ser consultado por el inicio del camino rumbo a Catar-2022.



"Decir que es probable que se que siga adelante (el cronograma) sería una mentira. Es probable que no se lleve a cabo en octubre. En realidad estamos viendo cómo sería incluso en noviembre", señaló el dirigente sobre los tiempos de la Clasificatoria.

Montagliani dijo que la opción más probable es jugar los partidos en marzo.



"De lo que estamos hablando con FIFA es de dónde se reubicarían esas fechas que perdemos, dónde irían en el calendario 2021-22", destacó el dirigente.



El mandamás de la Concacaf aseguró que un cambio de formato no está en sus planes, sin embargo alertó sobre el rediseño que podría tener el calendario de selecciones del fútbol mundial a causa del parate por pandemia.



"Obviamente si en el 2021 empezamos a perder fechas, no es solo Concacaf, creo que todas las federaciones, incluida la propia FIFA, tendrían que volver a la mesa de diseño", de calendario.



"Creemos que el fútbol volverá a estar donde debe estar el próximo marzo", acotó.

El plan que se dio a conocer el mes pasado marca la acción de 30 equipos en seis grupos, con partidos de clasificación que se jugarán en octubre y noviembre, mientras que los ganadores de los grupos se enfrentarían en partidos de segunda ronda en marzo.



Estados Unidos, México, Costa Rica, Jamaica y Honduras, ya están en la ronda final debido a su clasificación en el ranking FIFA.



Los tres primeros equipos, de una fase final de ocho, avanzan a Catar-2022, y el cuarto clasificado se enfrenta en eliminatoria directa con un equipo de otra región en junio de 2022. El ganador de esa serie extra regional también clasifica al Mundial.

