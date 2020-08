Messi pide reunión con la directiva para buscar una salida amistosa del Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA.- De acuerdo con información divulgada este viernes por el medio catalán El Periódico, Lionel Messi ha solicitado una reunión con la directiva del Barcelona para salir en buenos términos de la institución azulgrana.

Con esta reunión, Messi busca culminar de buena manera sus más de 20 años en el Camp Nou y estaría dispuesto a hacer las paces con el presidente del club, Josep María Bartomeu, para así evitar cualquier disputa que pueda dañar significativamente a la institución.

Y es que luego de enviar un burofax el pasado martes a las oficinas de Can Barça, el astro argentino no quiere que su salida del conjunto catalán sea una batalla legal contra Bartomeu y la directiva, ya que a lo largo de la temporada el capitán había manifestado su deseo de abandonar el club y no fue escuchado, por lo que apeló a hacer efectiva una de las cláusulas de su contrato que le permite marcharse del equipo.

De esta manera, Leo Messi le ha pedido a sus representantes legales que mantengan un diálogo permanente con la directiva para hallar la mejor solución posible y de hecho la “Pulga” ha solicitado a sus abogados que activen una reunión con los altos mandos del Barcelona para buscar una salida que deje las menores heridas posibles.

Tras este deseo, Messi queda pendiente de la respuesta de la directiva culé.

