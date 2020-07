Houston Dynamo ofreció "buen contrato" para renovar a Alberth Elis

TEXAS, ESTADOS UNIDOS.- El delantero catracho del Houston Dynamo, Alberth Elis, confesó que pese a que uno de sus mayores sueños es jugar en Europa, el equipo en el que milita le ofreció un "buen contrato" para seguir en su base.



Según contó el "panterita", el equipo de la MLS le ha ofrecido una buena oferta para renovar su contrato que finaliza este 2020.



"Mi contrato termina en diciembre y estoy tratando de hacer un buen campeonato, mejorar día a día, es algo que siempre me ha caracterizado que me gusta trabajar bastante, y así sigo, demostrar cada partido", expresó.



Agregó: "El equipo quiere que siga y renueve por un par de años más aquí. Lo hablamos, pero le dijes que estaba enfocado en el torneo de ayudar al club en lo más que se pueda y al final de temporada analizar las opciones que puedan haber, tomar la decisión, gratificar al equipo y decirle la decisión que tomaría, todo va a ser a final de temporada".

Asimismo, aseguró: "El club me ofrece un buen contrato gracias a Dios y estoy muy agradecido con ellos ya que han visto el esfuerzo y el trabajo que he hecho. El contrato está sobre la mesa, es muy bueno, pero al final ya hablé con ellos, les dije que lo voy a pensar, ahora quiero estar enfocado en este torneo y al final de temporada tomar la decisión que se tenga que tomar para beneficio de mi carrera y de mi familia".



Elis afirmó que trabaja en busca de una oportunidad para que equipos europeos lo llamen. El catracho dice estar listo para "cambiar de aires".



"Uno trabaja para eso, para mejorar, y mi carrera ha venido evolucionando bastante. En Honduras jugué una temporada cien por ciento de titular para salir al extranjero, gracias a Dios me tocó llegar al Houston y lo he demostrado, para que el día que llegue la oportunidad de ir a Europa estar listo y lo he dicho es un sueño, es lo que estamos buscando", dijo el futbolista.