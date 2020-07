Alberth Elis sueña con llegar a la Premier League

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El jugador hondureño Alberth Elis, quien milita para el Houston Dynamo de la MLS, mostró su interés de llegar en unos años a la Liga Inglesa.



Según "La Panterita", para él sería un sueño llegar al fútbol europeo y demostrar sus habilidades como futbolista de alto nivel, tal y como lo ha hecho en Estados Unidos.

“Para mí es un sueño poder ir a Europa y no solo ir, sino demostrar. Creo que puedo hacerlo y por ahora esa es mi meta, quiero seguir escalando hasta llegar a las mejores ligas del mundo, solo se trata de trabajo y luchar por los sueños. Me gustaría estar en la Premier League de aquí a dos años”, dijo Elis.



Actualmente, el seleccionado nacional se encuentra en Orlando, Florida, a la espera del duelo del torneo “MLS is Back”, donde su equipo Houston Dynamo se medirá ante Los Ángeles FC, Portland Timbers y Los Ángeles Galaxy.



El jugador también se refirió a la pandemia del coronavirus que mantiene paralizado al mundo, especialmente el fútbol que poco a poco se ha activado pero sin la presencia de los aficionados.



“Con el virus ha sido bastante complicado, hemos estado bastante tiempo fuera de las canchas. Ahora estamos acá en Orlando y tenemos juego el próximo lunes, creo que va a ser un lindo torneo donde esperamos hacerlo muy bien individualmente y con el equipo, sería muy lindo poder ganarlo”, puntualizó Alberth Elis .

