Bielsa, venerado en Chile, cumple el sueño del Leeds de volver a premier inglesa   

SANTIAGO, CHILE.- El técnico argentino Marcelo Bielsa, recordado por su paso al mando de la selección de Chile entre 2007 y 2011, cumplió el sueño del modesto Leeds de volver a la premier inglesa luego de 16 años, destacó este viernes la prensa chilena.



Tras dejar al seleccionado chileno hace nueve años, Bielsa ha sido seguido por un multitudinario séquito de incondicionales hinchas y por la prensa local, que en esta ocasión destacó el ascenso a la Premier League del Leeds desde la segunda división, luego de que West Bromwich, su inmediato perseguidor, perdiera 2-1 ante el Huddersfield.

"Bielsa hace realidad el sueño: Leeds asciende a la Premier después de 16 años", tituló Emol, la página electrónica de noticias del diario El Mercurio.



Ahora "Bielsa y sus pupilos van por el título de la Segunda división. Un empate el domingo o si el Brentford no gana mañana (sábado) le darían la corona", agregó Emol.



"Leeds United de Marcelo Bielsa firmó su ascenso a la Premier League", indicó, por su parte, radio Cooperativa en su página web, mientras que el diario La Tercera destacó que a sus 64 años "cumple con el objetivo por el cual fichó".

El paso de Bielsa por Chile fue una verdadera revolución futbolística para una selección que hasta ese entonces no tenía una identidad futbolística y ni siquiera soñaba con títulos.



Si bien Bielsa no ganó ningún título con 'La Roja', la llevó al Mundial de Sudáfrica-2010, donde llegó hasta octavos de final gracias a un juego agresivo que enseñó a hombres como Alexis Sánchez o Arturo Vidal, puntales de lo que cinco años después sería el título de Copa América-2015, el primer palmares de la selección chilena y que se repetiría un año después.



"Si hay algún sector chileno que no comulgue con su juego, no lo conozco. Por lo que leo y escucho, hay un cariño enorme por su trabajo y siguen al Leeds más que allá. En general, es más querido en Chile que en Argentina", dijo su hermano, Rafael Bielsa, actual embajador argentino en Chile, a medios de su país.