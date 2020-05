Hackean cuenta del jugador de Motagua Rubilio Castillo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El delantero de Motagua, Rubilio Castillo, informó este lunes que le hackearon su cuenta oficial de Twitter.



La madrugada de este lunes se comenzaron a ver extraños mensajes desde el Twitter del futbolista, por lo que tuvo que aclarar a través de Instagram lo que había pasado.



"ADVERTENCIA: Quiero dejar claro que no me hago responsable de lo que se escribe o publique en lo que es mi cuenta personal OFICIALRUBILIO9 en Twitter, ya que personas sin oficio me la han hackeado y por lo tanto, no tengo acceso a ella por los momentos, hasta nuevo aviso".

"Espero que las personas que tengan usuario en esta red social, me ayuden a reportarla, por favor, ya que han estado escribiendo tonterías, haciéndose pasar por mí. Pasen un excelente y bendecido día", escribió Castillo.



Hasta el momento se desconoce si el jugador recuperó su cuenta de Twitter, sin embargo, varios mensajes que fueron publicados en la madrugada, fueron posteriormente borrados.



En los últimos días el jugador se vio en el ojo del huracán luego de que su esposa lo denunciara por violencia doméstica ante la Fiscalía de la Mujer.



Por este caso, el jugador aceptó los cargos y ahora cumple con trabajo comunitario por un periodo de tiempo establecido por los juzgados.