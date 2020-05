Vanessa Bryant demanda a la policía por fotos del accidente de Kobe

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS. - Vanessa Bryant demandó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles por fotografías no autorizadas del acccidente de helicóptero en el que falleció su marido, la leyenda de Los Ángeles Lakers Kobe Bryant, y su hija Gianna, informó este viernes la revista People.



La publicación dijo que tuvo acceso a la demanda legal en la que Vanessa Bryant solicita compensación por la angustia mental y emocional sufrida tras la revelación de que ocho miembros del equipo del sheriff tomaron imágenes del lugar del accidente y las compartieron.

ADEMÁS: Maradona dona camiseta para barrio vulnerable en Argentina



Además de Kobe y Gianna Bryant, de 13 años, otras siete personas murieron en el accidente del 26 de enero en una colina al oeste de Los Ángeles.



Según el expediente judicial obtenido por People, "no menos de ocho ayudantes del sheriff estaban en la escena tomando fotos con teléfonos celulares de los niños, padres y entrenadores muertos".



"Como el Departamento admitiría más tarde, no había ningún propósito de investigación para que los ayudantes tomaran fotos en el lugar del accidente. Más bien, los ayudantes tomaron fotos para sus propios fines personales".



Las únicas personas autorizadas a tomar fotos de la escena eran los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la oficina del forense.



El sheriff Alex Villanueva reconoció en marzo que sus ayudantes habían tomado fotos en el lugar, después de que el diario Los Angeles Times informara de la existencia de estas imágenes.



El sitio web de noticias de entretenimiento TMZ.com reportó entonces que un camarero había escuchado a un ayudante del sheriff en prácticas mostrando las imágenes a un cliente en un bar.



Villanueva que el departamento había identificado a los ayudantes implicados y que se aseguró de que las fotos se destruyeran. En ese momento Vanessa Bryant pidió una investigación de asuntos internos y sanciones para todos los involucrados.



"En lugar de investigar formalmente las acusaciones para identificar el alcance de la difusión y contener la propagación de las fotos, la dirección del Departamento supuestamente dijo a los ayudantes que no enfrentarían ninguna medida disciplinaria si simplemente borraban las fotos", dice el expediente, de acuerdo con People.



La demanda legal también establece que Vanessa Bryant fue informada de que algunas de las fotos han aparecido en Internet.



"Esta (demanda) tiene que ver únicamente con la aplicación de la responsabilidad, la protección de las víctimas y asegurarse de que nadie tenga que lidiar con esta conducta en el futuro", dijo un portavoz de la familia Bryant a People.



Vanessa Bryant, al igual que otros familiares de los fallecidos, también ha demandado a los operadores del helicóptero por el accidente, cuyas causas se siguen investigando.

DE INTERÉS: Figuras del deporte de EEUU exigen investigación federal por crimen de joven negro