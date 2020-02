Deybi Flores reconoce que las ofertas al extranjero eran de la MLS

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Deybi Flores tenía ofertas de salir al extranjero y debido a eso no se había presentado a la pretemporada del Olimpia. El mismo jugador reconoció que aún sigue teniendo opciones de salir.



"Tenía varias opciones y todavía están, pero no quiero hablar de eso, no se concretó nada y quiero seguir ligado al Olimpia, quiero estar aquí, volver a quedar campeón con el equipo y luego veremos en junio", recalcó.

Y agregó: "Todo jugador anhela salir al extranjero, estar en una selección, pero primero hay que hacer las cosas bien en tu equipo. Ahorita estoy en el Olimpia y estoy ligado aquí".



Flores confirmó que la MLS era una de las posibilidades. "Era una de las posibilidades que tuve, pero no quiero hablar de eso, ya eso queda atrás. Por ahorita lo que Dios tiene preparado es lo mejor".

