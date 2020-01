Fiorentina y Milan avanzan a cuartos de la Copa de Italia

ROMA, ITALIA.- La Fiorentina venció 2-1 al Atalanta y el Milan no tuvo problemas para deshacerse de la SPAL de Ferrara por 3-0, este miércoles en sus respectivos duelos de octavos de final de la Copa de Italia.



En los cuartos, la Fiorentina tendrá como adversario al Inter de Milán mientras que el Milan se enfrentará en esa ronda al Torino.



El español Pol Lirola fue el héroe de la Fiorentina este miércoles, con un tanto en el minuto 84, cuando recibió un pase en largo del chileno Erick Pulgar y se adentró en el área, para terminar enviando un disparo raso con el que batió a Pierluigi Gollini, el arquero del Atalanta.



Rompió así la igualdad, después de que Patrick Cutrone abriera el marcador para la Fiorentina en el minuto 10 y el esloveno Josip Ilicic igualara en el 67.



La Fiorentina se había quedado con diez hombres en el 70 por la segunda amarilla al argentino Germán Pezzella, pero el tanto de Lirola le permitió sacar adelante la eliminatoria ante un Atalanta que no podrá reeditar su gran actuación del año pasado en este torneo, donde fue subcampeón tras caer en la final del pasado mayo contra la Lazio.



En San Siro, el Milan, con Zlatan Ibrahimovic como suplente, no tuvo problemas para vencer 3-0 a la SPAL.



El polaco Krzysztof Piatek abrió el marcador en el minuto 20, culminando un contragolpe con un tiro cruzado en un mano a mano ante el portero rival, y el español Samu Castillejo amplió ya la cuenta 'rossonera' antes del descanso, en el 44, tras recibir del propio Piatek y enviar un disparo ajustado a la escuadra visitante.



En la segunda mitad, el francés Theo Hernández puso la sentencia definitiva en el 66, después de robar un balón y acercarse hasta la frontal del área, donde optó por un potente tiro que puso el tercero de los milaneses.



Este miércoles se disputa otro partido en los octavos de la 'Coppa' italiana, Juventus-Udinese.



El martes, el Inter de Milán se impuso 4-1 al Cagliari, mientras que Lazio y Nápoles hicieron valer también la jerarquía ante dos formaciones de la Serie B, el Cremonese (4-0) y el Peruggia (2-0), respectivamente.