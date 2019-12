Liverpool arrasa en "Boxing Day" a Leicester y no encuentra rival en Inglaterra

LONDRES, INGLATERRA.- El Liverpool (1º) aplastó 4-0 este jueves al Leicester (2º) en la 19ª fecha de la Premier League, en el 'Boxing Day', y demostró que en estos momentos no tiene oponente en Inglaterra, aumentando su ventaja al frente de la clasificación hasta los 13 puntos.



Como cada 26 de diciembre, el fútbol inglés fue protagonista con el tradicional 'Boxing Day'. Esta fecha en rojo en el calendario tuvo su momento culmen este jueves en el enfrentamiento entre los dos primeros equipos de la tabla, el Liverpool y el Leicester.



En terreno de los 'Foxes', los 'Reds', flamantes campeones del mundo tras derrotar 1-0 al Flamengo brasileño el sábado en la final del Mundial de Clubes celebrado en Catar, fueron una apisonadora.



Pese a todo, su entrenador, Jurgen Klopp, rebajó la euforia cuando acabó el duelo: "Con todas las cosas a nuestro alrededor, la mayor cualidad de mis chicos es que estamos completamente centrados en lo que tenemos que hacer", declaró a Amazon Prime. "Si hay algo que celebrar te lo contaré, hasta entonces trabajaremos".



El cuadro de Klopp marcha en estos momentos destacado con 52 puntos, 13 más que el Leicester, y con un partido menos. El brasileño Roberto Firmino en dos ocasiones (31 y 74), el centrocampista James Milner de penal (71) y el lateral Trent Alexander-Arnold (78) fueron los anotadores este jueves.



Firmino extendió a Inglaterra la racha goleadora que inició en Doha en el Mundial de Clubes, donde marcó los tantos del triunfo para su equipo en la semifinal y en la final.



Por su parte, el tanto de Alexander-Arnold fue la guinda en el pastel a su gran encuentro, en el que dio las asistencias de las dos dianas del atacante brasileño.



Los 'Foxes', revelación de la temporada, podrían perder su sorprendente segundo puesto en caso de que el viernes (19h45 GMT) el Manchester City (3º) gane al Wolverhampton (8º) en el partido que cierra la 19ª fecha.



Con un calendario exigente, el Leicester ya fue superado 3-1 el pasado sábado por los de Pep Guardiola.



"Hemos jugado nuestros dos últimos partidos contra dos de los mejores equipos en la historia de la Premier League", apuntó el técnico del Leicester, Brendan Rodgers.

"Fue mejor de lo esperado"

Campeón de Europa el pasado junio y mejor equipo del mundo desde el sábado, el Liverpool busca alzarse como campeón de Inglaterra por primera vez desde 1990, cuando se hizo por última ocasión con el campeonato doméstico.



En el primer duelo del 'Boxing Day', el Tottenham de José Mourinho (5º) aprovechó para recuperar el terreno perdido el pasado fin de semana, cuando cayó en casa contra el Chelsea en un derbi londinense.



Los 'Spurs' remontaron para terminar ganando 2-1 en su estadio al Brighton (15º), adelantaron al Sheffield United (6º) y con sus 29 puntos se colocan a tres del Chelsea (4º), último equipo dentro de la zona que clasifica a la Liga de Campeones.



El conjunto 'blue' no resistió bien la presión y cayó en su cancha de Stamford Bridge ante un equipo de la zona medio-baja, el Southampton (14º), que dio la sorpresa con un triunfo 2 a 0.



Por su parte, el español Mikel Arteta se estrenó como nuevo entrenador del Arsenal (11º) con un empate en Bournemouth (16º).



"Fue intenso, estaba muy emocionado, solo quería transmitir esa energía a los jugadores", explicó Arteta tras el duelo. "Creo que tuvimos oportunidades en la segunda parte para poner el partido a nuestro favor, pero en general, en términos de actitud, deseo y compromiso, fue mejor de lo esperado", añadió.

Regreso de Ancelotti

El gabonés Pierre-Emerick Aubameyang empató un partido que se le había complicado a los 'Gunners', quienes en sus últimos once partidos ligueros apenas han logrado ganar uno.



También fue día de estreno para el italiano Carlo Ancelotti, nombrado el sábado nuevo preparador del Everton (13º) luego de ser destituido por el Nápoles.



En su regreso a la Premier, donde ya entrenó al Chelsea (2009-2011), Ancelotti logró vencer con los 'Toffees' al Burnley (12º) por 1-0.



Es "un día especial para mí, absolutamente", declaró el italiano. "El hecho de no conceder ningún gol fue importante. No concedimos ningún tiro, todo el equipo hizo un gran esfuerzo".



De su lado, el Manchester United comenzó perdiendo en Old Trafford contra el Newcastle (10º), pero logró dar la vuelta al marcador e imponerse por 4-1. Con este resultado, los 'Red Devils' escalan a la 7ª posición con 28 puntos, solo a cuatro del Chelsea.



Wolverhampton y Manchester City cierran la jornada el viernes.