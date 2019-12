El Real Madrid domina ampliamente al Espanyol y es líder momentáneo

MADRID, ESPAÑA.- El Real Madrid se colocó líder provisional de la Liga española tras vencer 2-0 al Espanyol (19º) en el primero de los partidos del sábado de la 16ª fecha del campeonato, a la espera de lo que haga el Barcelona (2º) en la visita del Mallorca (20H00 GMT).



En uno de esos partidos en los que el resultado no hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego, el cuadro 'merengue' ató el triunfo merced a las dianas de los franceses Raphaël Varane (37) y Karim Benzema (79).



Los jugadores de Zinédine Zidane no dieron ninguna opción al equipo barcelonés en los 90 minutos y el 2-0 solo se explica por el acierto del arquero visitante, Diego López, exjugador blanco, y por los fallos de los propios madridistas.



Con este resultado, el Real Madrid asalta provisionalmente el liderato de la Liga con 34 puntos, tres más que el Barcelona, y si ninguno de los dos falla en los partidos que tienen por delante, azulgranas y blancos llegarán al Clásico del próximo 18 de diciembre empatados a puntos.



El Espanyol, por su parte, no pudo dar la campanada en el Bernabéu y se mantiene en el sótano de la tabla (19º) con 9 unidades, a cinco de la salvación que marca en estos momentos el Mallorca (17º).



Este sábado la escuadra dirigida por Ernesto Valverde recibe a los bermellones y Valencia (8º) y Levante (11º) celebran el derbi valenciano (17h30 GMT).



El Atlético de Madrid (6º, 26 puntos) abrió el viernes la 16ª jornada con un empate sin goles en Villarreal (12º) que no le saca del mal momento que atraviesa en las últimas semanas.

- Vinicius, hiperactividad sin premio -

Sin Eden Hazard ni Gareth Bale, lesionados, el joven atacante brasileño Vinicius fue uno de los jugadores más destacados este sábado del Real Madrid, que cambió su tradicional vestimenta blanca en su estadio Santiago Bernabéu para lucir una verde en apoyo a la cumbre de la ONU sobre el clima que tiene lugar estos días en la capital de España.



El dorsal 25 de los locales estuvo hiperactivo, se movió por todas las zonas de ataque, asistió a sus compañeros y probó en un par de ocasiones a Diego López. Pese a todo, y como ha calado entre los aficionados, no tuvo suerte de cara a puerta antes de ser sustituido a cinco minutos para el final.



Quien sí aprovechó su oportunidad fue Varane. En el interior del área blanquiazul, el central francés recibió un excelente pase de su compatriota Benzema para, aun con el estorbo del brasileño Casemiro, anotar con un zurdazo cruzado el primer tanto del encuentro (37).



A la vuelta de vestuarios el Real Madrid no dejó de intentar aumentar distancias en el marcador. Su insistencia tuvo frutos en los minutos finales del duelo. Benzema combinó con el uruguayo Fede Valverde, quien le asistió desde el costado derecho para dejarle un gran balón cerca del área chica, que el mago galo mandó con fuerza a la red (79).



La espectacular actuación de los franceses madridistas quedó un poco ensombrecida con la expulsión pocos minutos después (81) del lateral izquierdo Ferland Mendy por doble tarjeta amarilla.



Esa expulsión, sumada a la lesión del brasileño Marcelo, dejará al Madrid sin un lateral izquierdo puro de cara al próximo partido contra el Valencia en Mestalla (domingo 15 de diciembre).