Messi niega problemas en el Barcelona tras victoria frente al Inter  

BARCELONA, ESPAÑA.- El capitán del Barcelona Leo Messi negó cualquier tipo de problema entre el vestuario y la directiva del club, ni entre él y su compañero francés Antoine Giezmann, al término de la victoria del Barça ante el Inter de Milán, este miércoles en Liga de Campeones (2-1).



"Estamos bien. Lo importante es hablar del triunfo de hoy y el del Getafe", contestó Messi al ser preguntado por el supuesto enfrentamiento entre los jugadores y la directiva tras unas recientes declaraciones del central Gerard Piqué en las que acusó a los responsables del club de filtrar informaciones a la prensa para atacar a los futbolistas.



Preguntado especialmente por su relación con Griezmann, Messi aseguró que "obviamente, no tenemos ningún problema, nos vamos soltando".

Griezmann había afirmado el martes que era "difícil" relacionarse con Messi ya que "no habla mucho".



"Hay buenas relaciones con todos, el vestuario está unido, éramos conscientes del momento que estábamos pasando que no era el mejor, y necesitábamos esta victoria para encarrilar y a partir de ahora vayamos para arriba", afirmó Messi.



El astro argentino se mostró contento, asegurando que "necesitábamos ganar" y afirmando que "me voy a ir soltando" a medida que pasen los partidos.



"Necesitábamos ganar, es un grupo complicado, el primer partido (contra el Borussia) lo empatamos, ganar de local es importantísimo para conseguir el objetivo de pasar como primeros" de grupo, aseguró Messi en zona mixta tras el partido.



"Costó porque el Inter es un grandísimo equipo, sobre todo el primer tiempo, en el segundo tiempo nos paramos mejor, la presión fue más ordenada, con más cabeza, empezamos a manejar el partido", explicó el astro argentino.



"Es difícil porque el Inter mete gente atrás, lo intentamos en todo momento y por suerte llegaron los goles y la victoria que era muy importante", añadió el capitán azulgrana, que este miércoles formó trío de ataque con Griezmann y Luis Suárez, al que asistió para el segundo gol.



"Nos costó arrancar, pero queremos que después de esto vayamos en alza", insistió el capitán azulgrana, para el que "ya estamos en ese camino, sabíamos que estábamos pasando un momento complicado, pero si nos ponemos a mirar en toda Europa, a todos los grandes les está costando arrancar".



"Por ahí no tengo duda de que vamos a ir en crecimiento, y cuanto más juguemos mejor nos vamos a ir soltando, nosotros a poquito nos vamos a ir adaptando a la competición y agarrando ritmo", aseguró Messi, que jugó este miércoles su primer partido completo de la temporada, tras prácticamente encadenar dos lesiones.



"Son los primeros 90 minutos que puedo completar y la verdad que contento por terminarlo bien. Cansado, con falta de ritmo, pero igual que todo el equipo, a medida que pasen los partidos, me voy a ir soltando más", concluyó.