Josef Martínez renuncia a Venezuela mientras siga técnico Dudamel

CARACAS, VENEZUELA.- El delantero Josef Martínez, estrella del Atlanta United, tomó la decisión de alejarse de la selección de Venezuela y no retornará mientras se mantenga al frente del equipo el técnico Rafael Dudamel.



La decisión de Martínez deja al descubierto el malestar que hay a lo interno de la "Vinotinto" con Dudamel, quien ha recibido duras críticas en las últimas semanas en medio de crecientes rumores sobre su eventual salida de la selección.



"Preferiría que el actual seleccionador nacional no me convoque más mientras él esté en el cargo", dijo el delantero en un escrito que publicó en su cuenta de Instagram, horas después que la Federación Venezolana de Fútbol presentó la lista preliminar de 32 jugadores para los próximos choques amistosos ante Bolivia y Trinidad y Tobago.



La convocatoria no incluyó a Martínez, uno de los jugadores más destacados de la MLS y que en la temporada pasada impuso un récord con 31 goles.



Al explicar las razones de su decisión el atacante reconoció que debió enfrentar en los últimos tres años difíciles momentos y un "desgaste anímico" debido al trato de Dudamel, pero no descartó que pueda retornar a la selección cuando "llegue un cambio que permita recuperar la esencia de lo que verdaderamente es representar a un país y no un proyecto personalista".

Martínez admitió que pese a lo lastimoso de su decisión, prefirió tomarla porque "más doloroso aún es formar parte del algo que ha dejado de ser la Vinotinto de todo un país, para convertirse desde lo interno en un espacio de intereses individuales".



Pese a sus logros en la MLS, el delantero tuvo en varias ocasiones un papel de suplente desde que Dudamel asumió las riendas de la selección nacional, el único equipo sudamericano que nunca ha disputado una Copa del Mundo.



Dudamel, exarquero de la selección, tomó el cargo en abril de 2016 justo antes de la Copa América Centenario y tras la renuncia de Noel Sanvicente, en medio de un ambiente de crisis.



Venezuela se enfrentará contra Bolivia el 10 de octubre y cuatro días después se medirá ante Trinidad y Tobago. Ambos partidos se llevarán a cabo en el Estadio Olímpico de Caracas.



Martínez ocupa el tercer lugar en la tabla de goleadores con 26 tantos en la temporada actual de la MLS, cuatro dianas menos que el mexicano Carlos Vela, de Los Ángeles FC, y dos abajo de los 28 de Zlatan Ibrahimovic, del LA Galaxy. Durante su carrera en la MLS, Martínez ha anotado 76 goles en 82 partidos.



La lista de Dudamel tiene como novedad el regreso del atacante José Salomón Rondón, del equipo chino Dalian Yifang, quien estuvo ausente en el compromiso anterior disputado en septiembre ante Colombia, que terminó con un empate 0-0.