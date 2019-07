Levantan suspensión a boxeador que plantó beso a reportera

SAN DIEGO, ESTADOS UNIDOS.- La suspensión a un boxeador búlgaro que besó a una reportera sin su consentimiento durante una entrevista posterior a una pelea fue levantada el lunes, luego que el pugilista completó un curso sobre violencia sexual y pagó una multa de 2.500 dólares.



La Comisión Deportiva del Estado de California votó de manera unánime por permitir a Kubrat Pulev solicitar de nuevo su licencia, bajo la advertencia de que si llega a cometer otras infracciones enfrentaría una suspensión de por vida para pelear en Estados Unidos.



Pulev fue suspendido en marzo, después de que sujetó la cabeza de Jenny Ravalo en sus manos y le plantó un beso en los labios, tras su nocaut contra el rumano Bogdan Dinu.



El búlgaro de 38 años ofreció disculpas a Ravalo antes que la comisión sometiera su caso a votación. Pulev aseguró que no se trató de algo sexual, sino una reacción emotiva a su victoria.



Ravalo repudió la acción del boxeador de peso completo, y añadió que ha sido intimidada en internet por miles de personas por haber alzado la voz y ha sido difamada por el representante de Pulev, Bob Arum de Top Rank.

“Al señor Arum le importa poco el acoso sexual”, declaró Ravalo ante la comisión antes de la votación, destacando que recientemente el promotor dijo que no creía que “un boxeador de 1,93 metros y 113,3 kilogramos que sujeta el rostro de una reportera de 1,57 metros y a la fuerza la besa con su boca ensangrentada fuera acoso sexual. Me gustaría ver si él pensaría de manera diferente si un hombre grande y ensangrentado le hiciera lo mismo a él sin su consentimiento”.



La abogada de la reportera, Gloria Allred, pidió a la comisión sancionar a Pulev y Arum.



Pero en respuesta, la comisión señaló que Arum también participó en la clase remediadora sobre acoso sexual con Pulev y pareció haber aprendido algo.



Pulev acordó participar en una campaña sobre el acoso sexual que la comisión está considerando realizar. El boxeador indicó que sería importante que la gente supiera que tales conductas no son correctas “porque muchas personas como yo no lo saben”.