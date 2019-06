Selvin Guevara niega amaño de partido ante Noruega en Mundial de Polonia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El centrocampista de la Selección Sub 20 de Honduras, Selvin Guevara, dijo este sábado que la derrota de 12-0 ante Noruega en el Mundial de Polonia no fue por amaño de partido como se ha especulado.



"Nadie nos ha ofrecido nada, hemos competido legalmente. Nos metieron eso porque estabamos desconcentrados, nada más; por amaño no creo", argumentó en el aeropuerto Toncontín de la capital tras su participación en el torneo.



Para el futbolista, la falta de concentración y nervios les afectaron en los tres partidos de la fase de grupos en la Copa del Mundo juvenil.



"La falta de concentración y nervios nos afectaron. Algunos compañeros entraron nerviosos. No pueden anotarnos 12 goles, pero se dio", justificó.



Sin embargo, puntualizó que ahora se enfocará completamente en el conjunto Aurinegro. "Solo toca trabajar en el equipo".

"Habrán críticas, pero hay que darle vuelta a la página, hay que seguir trabajando porque aquí no se acaba la carrera del jugador", estimó.



"Nos pasó factura caernos anímicamnete, nada más; hay que seguir trabajando", analizó Guevara.



Además, mencionó que otros factores incidieron en el desempeño del conjunto de Carlos Tábora. "El terreno, otro ambiente. Vi a niños en Polonia hacer trabajos de personas grandes".

Dato

Días atrás la Fifa anunció que investigará el resultado del partido tres por la fase de grupo en la Copa del Mundo de Polonia, en donde los hondureños cayeron 12-0 ante los noruegos.