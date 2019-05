Pedro Rebollar anuncia su salida de la Comisión de Arbitraje de Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El asesor de la Comisión de Arbitraje, Pedro Rebollar, anunció este lunes que al finalizar el torneo Clausura 2018-19 de la Liga Nacional no seguirá vinculado al ente.



"Su servidor termina contrato en el momento que termina el campeonato. Tengo tengo el vuelo y espacio para regresar a México. Aquí dejo grandes amigos en lo personal y laboral. Dejo puertas abiertas y están contentos con mi trabajo", consideró.



Sin embargo, precisó que de presentarle una oferta para continuar tomaría la decisión de quedarse. "Por su puesto que lo volvería hacer, esta es parte de un crecimiento y estoy dispuesto a realizarlo en cualquier país y en Honduras que es un país hermoso".

El mexicano destacó que se han logrado significativos avances en el arbitraje hondureño."Hemos avanzado en el trato con los árbitros, se les paga antes del partido, situación que no ocurría".



"Ya no hay deuda de los equipos para con los árbitros. No influyen los los directivos para los nombramientos de árbitros", puntualizó.