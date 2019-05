Neymar llega a Brasil en helicóptero para preparar la Copa América

RÍO DE JANEIRO,BRASIL.- El astro Neymar arribó este sábado en un helicóptero al centro de entrenamiento de la selección de fútbol de Brasil, cerca de Río de Janeiro, para comenzar su preparación para la Copa América, en la que la selección será anfitriona.



Fiel a su estilo "bling-bling", el delantero del París SG llegó al complejo Granja Comary en Teresópolis a bordo de un gran helicóptero negro con las iniciales NJR (para Neymar Junior), observó un fotógrafo de la AFP.



Ocho jugadores que habían llegado a la concentración auriverde en días anteriores lo hicieron en automóviles particulares.

DE INTERÉS: Messi gana su sexta Bota de Oro al máximo goleador del fútbol europeo



Todo vestido de negro, incluyendo una gorra al revés, Ney se detuvo unos momentos para saludar a los niños que lo esperaban en la salida del helicóptero y corrió hacia una camioneta para unirse a sus compañeros de equipo en el centro de entrenamiento.



"Hay mucha presión, pero cuando nuestro equipo encuentra su automatización, con el apoyo de nuestros hinchas, somos imparables", dijo Ney en un video transmitido por la Confederación Brasileña (CBF) en las redes sociales.



El astro auriverde recordó que ya ha experimentado momentos difíciles en un torneo en casa, como lo fue la humillante derrota por 7-1 contra Alemania en las semifinales del Mundial-2014, un partido en el que no pudo estar al ser lesionado en los cuartos de final ante Colombia.



Un año antes de esa Copa del Mundo, la estrella brasileña se había coronado campeón y mejor jugador de la Copa de las Confederaciones de la FIFA que acogió Brasil.



"Ya he jugado dos competiciones aquí, he visto el lado malo, pero también el lado bueno", agregó.



Se esperaba que Neymar, de 27 años, se uniera a la selección el martes, junto con los otros jugadores del PSG, Thiago Silva, Dani Alves y Marquinhos.



La temporada europea para Neymar terminó anticipadamente: no pudo ser alineado para el último partido del PSG el viernes (derrota 3-1 ante Reims) al cumplir su segundo de tres partidos de suspensión por golpear a un espectador que lo provocó tras la final perdida de la Copa de Francia contra el Rennes.



La estrella de selección debe tener una conversación pronto con el entrenador Tite, quien debe decidir si el incidente le hará perder el brazalete del capitán. "Cometió un error, pero antes que nada quiero hablar con él cara a cara", dijo Tite al anunciar la lista de jugadores seleccionados para la Copa América la semana pasada.



Brasil, que no ha ganado el torneo continental desde 2007, hará su debut en el torneo el 14 de junio, en el partido inaugural contra Bolivia. Previamente, la Selección jugará dos amistosos, contra Catar, el 5 de junio en Brasilia, y contra Honduras, el 9 de junio en Porto Alegre.