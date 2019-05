La última jornada de la Premier League definirá al campeón: Manchester City o Liverpool

MANCHESTER, INGLATERRA.- Ambos se han combinado para casi 200 puntos, perdido solamente cinco partidos entre los dos y ganado todos sus partidos en los últimos dos meses.



Los elogios han fluido entre los dos técnicos, cada uno llamando al otro equipo uno de los mejores del mundo.



Están separados por un solo punto cuando se encaminan a la última fecha de una de las contiendas más emocionantes por el cetro de la Liga Premier inglesa.



Cualquiera de los dos, Manchester City o Liverpool, sería bien merecido ganador del título esta campaña, pero solamente uno va a levantar el trofeo el domingo por la tarde.



Los jugadores del segundo lugar se sentaran desconsolados en los vestidores, preguntándose qué más podrían haber hecho.



El City tiene los ases en la mano, a sabiendas de que una victoria en casa de Brighton les garantiza su cuarto título de la liga en ocho temporadas, su sexto en total y segundo en fila.



Brighton está encima de la zona de descenso, a salvo, no gana desde el 9 de marzo y ha anotado solamente dos veces en sus últimos nueve partidos. City, mientras tanto, busca su 14ta victoria seguida para finalizar la campaña y asegurarse su segundo trofeo _ gano la Copa de la Liga Inglesa en febrero _ en su aspiración de convertirse en el primer club en ganar los tres trofeos ingleses en una misma temporada.



La final de la Copa FA se juega el 19 de mayo.



"Tenemos dos partidos para ganar dos títulos o perder dos títulos”, dijo el técnico de City Pep Guardiola. “Vamos a ir a Brighton y atacarles y atacarles y atacarles para ser campeones”.



Liverpool, que recibe a los Wolverhampton Wanderers, enfrenta el prospecto de finalizar con 97 puntos _ más que ningún otro equipo ha colectado en la historia de la Premier _ aparte de los 100 logrados por City el año pasado _ y aun así no ganar el cetro.



¿Cuán cruel sería eso para un club desesperado por poner fin a una espera de 29 años por su 19no título de la liga.



Los Rojos han perdido solamente un partido esta temporada _ una derrota de 2-1 en casa del City el 3 de enero. Eso pudiera costarles el título, el centenar de puntos y sumarse a los “Invencibles” de Arsenal de la campaña 2003-2004 yéndose una campaña invictos.



"Si somos los campeones, somos los campeones”, dijo el técnico Juergen Klopp. "No puedes sentir presión cuando lo das todo”.



Los duelos apretados en la Premier puede a veces generar juegos mentales y comentarios acerbos entre los técnicos rivales, pero no éste. Klopp y Guardiola aprecian el equipo del otro, incluso agradeciéndole por empujar a sus jugadores a sus límites.



Guardiola dijo que el Liverpool del 2018-2019 es uno de los dos mejores que ha enfrentado como técnico, junto con el Barcelona del 2015 cuando él dirigía Bayern Múnich. Klopp ha estado diciendo en las dos últimas campañas que el City es “el mejor equipo del mundo”.



Por supuesto va a haber lamentaciones, no importa lo que suceda. La mayor ventaja de Liverpool al final de una fecha fue de siete puntos al final de diciembre, y el equipo podía haberse colocado 10 arriba si hubiese vencido al City en enero. Hubo además cuatro empates en seis partidos del 30 de enero al 3 de marzo, lo que le permitió al City tomar control de la contienda.



Aún así, los jugadores de Klopp no tuenen mucho que reprocharse y una victoria sobre los Wolves sería su novena seguida desde que empataron con Everton el 3 de marzo.



Mientras que Liverpool a menudo ha dependido de goles de último minuto, el final de la temporada de City ha sido más de rutina, más despiadado. Los campeones no han estado nunca abajo en el marcador en su racha de 13 victorias que comenzó con una de 3-1 sobre Arsenal el 3 de febrero y han permitido solamente dos goles desde entonces.



La tensión ha aumentado en semanas recientes, no obstante, con City venciendo apenas a Tottenham 1-0 el 20 de abril y a Burnley el 28 de abril. El lunes, el equipo de Guardiola pareció estarse quedando sin ideas contra Leicester hasta que el veterano capitán Vincent Kompany inesperadamente soltó un cañonazo desde 30 metros a la esquina superior para el 1-0.



¿Habrá otro héroe el domingo? ¿O finalmente ha llegado la hora de Liverpool?