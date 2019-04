Wilmer Cruz: "A los que daban por muerto al Juticalpa, pues resucitamos"

EL PROGRESO, HONDURAS.- Luego de empatar con Honduras Progreso, el entrenador de Juticalpa, Wilmer Cruz, consideró que su equipo está más vivo que nunca.



"Hemos venido cometiendo errores que cueste erradicarlos, pero lo importante es que esto continúa", expresó.



Para "El Pájaro", la triangular que disputará con los Arroceros y Real de Minas será la oportunidad de hacer realidad el objetivo: la permanencia en la Primera División.

Vea: Raúl Cáceres lamentó no salvar la categoría ante Marathón



"Estamos bien, a trabajar a trabajar... estamos vivos todavía. A luchar, el pueblo de Juticalpa no merece descender", precisó.



En ese sentido, añadió que "a los que nos daban por muertos, pues resucitamos los dos. No sé cómo le pueden llamar ustedes a esto".



También se refirió a las críticas que colocaban a los Canecheros en la Segunda División del fútbol hondureño.



"Esas son de gente bocona que a veces se pone a decir cosas. Uno no puede decir quién va a descender y qué equipo no", estimó.