Wilmer Cruz: "Hemos visto algunos partidos de los rivales y queda la duda..."

JUTICALPA, OLANCHO.- Wilmer Cruz ha pasado de la decepción por la derrota ante Olimpia al optimismo por lo mostrado en el gane ante Platense en Olancho.



“Definitivamente que contra Olimpia se jugó mal y fue una derrota que dolió mucho... les dije a mis jugadores que no podíamos volver a jugar así y por suerte tengo un grupo muy inteligente que se ha levantado rápido”, dijo el Superman.



También se acordó de Óscar Moncada: “Fue un gran juego de mis muchachos pero aparte hay que destacar el arbitraje de nivel de Moncada... mis respetos para él porque dejó jugar y así los partidos se hacen mejor”, consideró el DT de Santa Cruz de Yojoa después de vacunar 2-0 al Tiburón y ponerse a la par de Vida, Real de Minas y Honduras en la lucha por no descender a la B.



En la recta final del campeonato Wilmer Cruz hizo un llamado a la conciencia de cada equipo involucrado en la zona roja para hacer las cosas conforme a ley. “Queremos que la lucha sea pareja y que nadie saque ventaja. Hemos visto partidos que dejan mucho qué desear y queda la duda... por eso lo dejo a conciencia de cada uno”.



Y siguió: “A todos nos restan dos partidos y solo les pido que seamos leales para competir, les exijo que no nos prestemos para cosas raras... aunque al final todo queda a conciencia de cada equipo, de cada jugador, de cada dirigente”.



Aunque no lo dijo con nombre y apellido, el Pájaro dejó entrever la duda en juegos como el gane de Vida ante Marathón (dos equipos de Canal 11) o la victoria de Honduras ante Lobos UPNFM (en donde se enfrentaron Salomón Názar contra su sobrino Elías Názar). Juticalpa recibe a Motagua este domingo y el próximo sábado visita a Honduras.