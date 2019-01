Kevin Álvarez: "Los seis años y medio en Olimpia entregué todo"  

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El presente de Kevin Álvarez aún no está definido y de momento entrena con toda tranquilidad en el Marathón a la espera de una oportunidad en el exterior.



El lateral derecho de 22 años finalizó contrato con el Olimpia y a pesar que recibió la oferta de renovar esta no le llenó las expectativas.



"Pedí permiso al profesor Héctor Vargas para encontrarme bien físicamente por cualquier oportunidad y estar listo. No hay nada que esconder", citó hoy el jugador.



¿A la espera de la oportunidad del Houston Dynamo? se le consultó "Sí, como lo he expresado. La propuesta del Houston era real, pero se dio los cupos de los extranjeros y se complicó todo. Vamos a ver qué pasa. Estoy entrenando a full".



No descarta continuar su carrera futbolística con el Monstruo Verde. "Estoy dispuesto a escuchar lo que sea, mi prioridad es Olimpia, estoy agradecido con Marathón y de chiquito lo he dicho".



Agregó: "Esto es fútbol y están los vienes del jugador. Ellos (Olimpia) ofrecen y uno da ofertas. Estoy trabajando tranquilo. Las ansias pueden llegar, pero los mercados afuera aún no arrancan en otras ligas".



No tiene cerradas las puertas en Olimpia a pesar que no renovó: "Siempre tengo comunicación con el profe Keosseián y (Mario) Beata, que cuentan conmigo. Que tengo las puertas abiertas. Los seis años y medio en Olimpia entregué todo, los números son notables, sumé 122 partidos de Liga, eso me respalda".