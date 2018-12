Sin conocer si va continuar, Rony Martínez entrena con Olimpia

SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA.- El delantero Rony Martínez fue una de las novedades en este arranque de pretemporada del equipo merengue Olimpia en Siguatepeque, luego que se terminara su contrato con el club.



El goleador del Bajo Aguán después de concluir el torneo pasado y perder la final con el Motagua, el goleador terminó contrato y su futuro se quedaba en el aire a pesar de tener el deseo de seguir con el club.



Martínez se presentó a la pretemporada del Olimpia con total normalidad, pero según se pudo conocer, el atacante no ha firmado contrato con la institución merengue.



Pero queda claro que el atacante en los próximos días estará llegando a un feliz termino con los albos para seguir defendiendo la camisa blanca por las próximas dos temporadas.



Martínez tenía ofertas del extrabjero y de otros clubes de la Liga Nacional de Honduras, pero siempre dejó claro que de no lograr concretarse nada en el exterior, la primera opción la tendría el Olimpia.



Rony Martínez considera que su paso por el Olimpia no será en pasajero y su objetivo siempre es poder coronarse campeón y esa es una de las razones fuertes que lo ligan para mantenerse en la próxima temporada del torneo Clausura 2018-2019.