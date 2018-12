Diego Vazquez revela por qué se cortó el pelo antes de comenzar a entrenar a Motagua

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- "Ya no estaba bien, ya no soy un pibe", se limitó a decir Diego Vazquez en la sala de redacción de EL HERALDO hace cinco años cuando asumió las riendas de Motagua y le consultamos por qué se había cortado el pelo.

Nosotros que estábamos acostumbrados al "lleva y trae" con él como cuando era jugador, solo se rió tras recordarlo. Diego entonces dejó de alguna forma de ser "La Barbie".



Hoy, cinco años, ocho finales y cuatro copas después, en su país el periódico deportivo Olé, le ha dedicado una nota por la copa 16 de Motagua. Candidato en firme para próximo DT de la Selección de Honduras, a Diego le han titulado: "El curioso DT argentino ¡con apodo de muñeca!"



Dentro de la nota, Vazquez hace un repaso de su vida en Honduras y recalcó lo que quizá para nosotros sea ya cotidiano. Bailando por un sueño, la película de El Xendra, sus éxitos deportivos, y hasta los rumores de su relación de pareja con una periodista local.



Pero bueno, dentro de todo ello, hay un dato nuevo que nunca habíamos escuchado de sus labios. La verdadera razón por la que se cortó el pelo, aquella larga melena por la que un periodista de radio le puso "La Barbie".



"Cuando llegué a Honduras tenía el pelo largo y un periodista le había regalado a su hija una muñeca con una extensa cabellera. Así que me puso ese apodo y me siguieron llamando así. Al principio me molestaba porque dudaban de mi virilidad, pero con el tiempo me fui acostumbrando", explicó el origen del apodo y luego reveló por qué se lo cortó.



"El pelo me lo corté cuando tenía 40 años y estaba en Argentina. Llevaba a mi hijo a la escuela y me miraban de reojo porque ese look no se usa más", dijo el argentino.