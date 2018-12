Cristiano Ronaldo aceptará una pena de dos años de prisión

MADRID, ESPAÑA.- Ya solo queda el último paso para que Cristiano Ronaldo deje atrás su problema fiscal. La Audiencia Provincial ha citado al portugués el próximo 14 de enero para ratificar el pacto de conformidad que negoció con Hacienda.



Acusado de haber defraudado 14,7 millones de euros a la Agencia Tributaria, la sentencia del juicio determinó que debería abonar una multa de 13,5 millones, además de asumir una pena de dos años de prisión, la cual todo parece apuntar a que será aceptada por el portugués.



En caso de que se cumpla, Cristiano no tendrá que entrar en prisión, ya que en su historial no aparecen antecedentes penales y, además, la pena de cárcel es inferior a los dos años y un día.



Eso sí, aunque la idea sea la de declararse culpable, a Cristiano todavía le queda una vía para no ser condenado penitenciariamente, cambiar la pena de cárcel por una multa económica.



La cantidad que el exmadridista tendría que abonar en caso de que se acepte el recurso sería de unos 375,000 euros, pero el pago no depende de Cristiano, sino de que se dé el visto bueno por parte de la justicia.