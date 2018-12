Diego Vazquez tras ganar con Motagua a Olimpia la final de ida: No tenemos que llenarnos de exitismo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador de los azules del Motagua, Diego Vazquez, se manifestó contento de poder ganar al Olimpia la final de ida y pidió a sus jugadores que no se sientan campeones del que consideró "un torneo bastante bueno".



El partido

Hicimos un partido casi perfecto. Contento pero hasta allí no más



El rival

Nosotros respetamos mucho al rival, faltan 90 minutos y lo peor que podemos hacer es pensar que la labor ya está. Al final me quedé con dudas porque pudimos hacer el tercer gol.



¿Campeón?

Dimos un paso importante acá, nosotros somos fuertes en defensa, nos hacen pocos goles acá.



Arbitraje

Me parece que la expulsión fue clara a un jugador que está acostumbrado a eso. Cuando se hace un buen arbitraje hay que decir que estuvo bien.



El equipo

Siento mucha confianza a mis jugadores. Estamos trabajando de la forma que a mi me gusta. De hecho, les repasé antes de la final todos los conceptos mediante los cuáles hemos trabajando estos cinco años, que no son muchos, no son más de quince. Que es "la biblia" nuestra, les dije que me bajaran el márgen de error de "la biblia" y la bajaron bastate. Y les dije que si lo hacían estábamos cerca de ganar y así fue.



Mayor ventaja

Te vuelvo a repetir, la sensación del final, el marcador no reflejó todo lo que hiciemos en la cancha, pero no tenemos que ser tan exigentes, un 2-0 en una final es positivo también. Pudimos ganar 3-0.



Triunfalista

No tenemos que llenarnos de exitismo. La línea del exitismo es demasiado delgada. Tendremos una buena semana para cerrar un torneo que ha sido bastante bueno.



La vuelta

Tenemos que estar igual o mejor que no.