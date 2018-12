Manuel Keosseián tras perder la final de ida: Estoy convencido de que vamos a ganarlo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador uruguayo del Olimpia, Manuel Keosseián, dijo que no tiene dudas en que remontarán la final ante Motagua tras perder 0-2 y dijo que la diferencia la marcó la expulsión de Jonathan Paz, porque el árbitro Héctor Rodríguez llegó condicionado. Sin embargo y pese a todo, dice que tampoco hizo un mal trabajo el nazareno.



El resultado

De todas maneras tuvimos nuestras ocasiones, este restado no es definitorio, Olimpia está más que vivo. Lo demostró a pesar de la injusticia de esa expulsión. Estamos vivos, así que hay que tener cuidado.



Arbitraje condicionado

Ya lo dije antes yo. Ahora voy a tener que condicionar yo. Voy a tener que decir que no me gusta el árbitro que va a ser. Pero nosotros no somos así, yo no soy llorón. Ganaron 2-0, felicitaciones, el árbitro se equivocó en alguna cosa, ahora viene el segundo partido y Olimpia está en condiciones de dar vuelta.



Cambiar metodología

En nada va a cambiar la metodología, vamos a salir a ganar el partido y estoy convencido de que vamos a ganarlo. Convencido estoy.



Remontar

Nos podemos levantar de un 2-0 sin ninguna duda. ¿Nosotros no podemos hacer 2 o 3 goles en 90 minutos? Yo creo que sí, que Olimpia lo puede hacer.



El rival

Motagua es un buen equipo, un muy buen equipo. Lamentablemente se incidió en el trabajo con la expulsión. No se puede llorar ya. Vamos a preparar el equipo para lo que queda, ojalá se pueda hacer un buen partido y ganarlo.



¿Podrá?

Fácil no va a ser. Tienen dos goles de ventaja. Pero Olimpia es capaz de sacarlo esto.



Culpa al arbitraje de todo

El arbitraje no fue malo, pero cuando tenés un jugador te condiciona. No es lo mismo jugar once contra once que diez contra once. Todos sabemos que el árbitro fue condicionado por Motagua. Pero bueno, ya está.