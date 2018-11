Real España vs Olimpia: Un choque de grandes en el Olímpico

Redacción

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Real España y Olimpia abren la semifinal con un partido imperdible que dará mucho de qué hablar. Dos de las fuerzas deportivas más grandes del país se enfrentan una vez más en la semifinal en un duelo donde se juega por la clasificación a la final y el honor.



Olimpia tiene una paternidad bien marcada sobre la Máquina en estas llaves de semifinal. La serie la ganan los Albos 5-2.



Aunque Manuel Keosseián no se distrae y está haciendo una nueva historia con el León. El uruguayo no ocultó que el único objetivo que tiene es ganarle al Real España para ir con ventaja al partido de vuelta en Tegucigalpa.



“Estamos bien, estas dos semanas de trabajo nos vinieron muy bien, así que el objetivo que nos habíamos trazado lo pudimos cumplir. El grupo está muy ilusionado con esta semifinal”.



Hay algunas bajas...

Manolo admitió que ya sabía que no tendría a Elmer Güity para este clásico. “Ya lo teníamos previsto porque después del partido ante Vida no se pudo recuperar, así que empezamos a buscar opciones. Él es un jugador importante, pero Olimpia tiene jugadores muy buenos. Me gustaría tenerlos a todos pero ya está”.



El timonel charrúa confesó que no disfrutó el papel realizado por sus dirigidos en los cuatro partidos que ha dirigido.



“Olimpia en este momento hemos intentado que sea el equipo que a mí me gusta, que juegue bien. Lamentablemente por diferentes circunstancias estos cuatro partidos que estuve al frente del equipo no jugamos bien, no teníamos definido a qué jugábamos. Con el trabajo de estas dos semanas vamos a tener una fisionomía de equipo”.

También elogió el trabajo realizado por su compatriota y amigo Martín García en el banquillo catedrático. “Yo lo dirigí, es un técnico con mucha capacidad y con mucho futuro. Él ha logrado un campeonato dirigiendo al Real España, conoce muy bien a su equipo y a sus jugadores porque los viene trabajando hace tiempo, así que será un rival durísimo”. El clásico lo dirigirá el central Héctor Rodríguez.



El bando Aurinegro

El reloj corre en contra de Martín el Tato García. El estratega confirmó que se va del Aurinegro al término del campeonato. Sin embargo, quiere regalarse una segunda copa con la Máquina.



“Ojalá y sería algo bonito, nosotros en la interna lo hablamos y sabemos que esto es algo importante para la institución y futbolistas, pero sabemos que tenemos una parada difícil porque no es fácil esta serie contra Olimpia”, indicó el uruguayo.



García desea que Real España mantenga ese fútbol alegre que lo caracteriza y que sus delanteros puedan concretar las opciones de gol que generen en los 90 minutos.



“Quiero ver a un Real España bonito, ordenado, de minimizar errores. En estos partidos los detalles son los que vuelcan la balanza. Pero estoy seguro de que veremos a un Real España protagonista y que la contundencia nos acompañe” continuó diciendo García.

Hoy para el juego de ida de la semifinal manifestó que espera asegurar una buena ventaja contra los Albos. “El primer juego tiene su importancia, pero no define nada. Esta es una llave de 180 minutos, pero estamos de local, entre comillas, porque no es nuestro lugar habitual y no hay excusa. Esta es una linda cancha y ojalá que podamos realizar un buen partido, inteligente y sobre todo sacar una diferencia”.