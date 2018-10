Las 5 cosas buenas y malas que dejó Nahún Espinoza en Olimpia

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A falta de tres jornadas del tornero de Apertura de la Liga Nacional de Honduras, Nahún Espinoza sorprendió a la prensa tras anunciar su renuncia del equipo Olimpia.



La salida de los merengues obedece entre algunas cosas, a las constantes críticas sobre el juego que ejercía el equipo capitalino, que aún jugando mal, compartía la primera posición del torneo con Motagua.



''Olimpia necesita salir campeón, yo amo a este equipo y si me tengo que hacer a un lado lo haré'', comentó el extimonel de los merengues tras empate ante Juticalpa en la pasada jornada, palabras que tomó muy enserio para renunciar del equipo que más ha quedado campeón en Honduras.



Las 5 cosas buenas que dejó:



1-Invicto: De las catorce jornadas del torneo de Apertura en Honduras, Nahún Espinoza no perdió un tan solo partido. Siete juegos ganados y siete empatados.



2- El regreso de Wilson Palacios y Hendry Tomas: Tras varios años de haber dejado el club, ambos jugadores fueron incluidos en el actual campeonato.



3- Rotaciones: Las constantes variaciones en la formación del once titular, provocó que varios jugadores tuvieran más participación en el torneo.



4- Nuevo Portero: Edrick Mejívar, arquero suplente del Olimpia, se convirtió en el titular desde que llegó Nahún Espinoza a los blancos.



5- No se matriculó de los argollas: Aduciendo las lesiones de algunos jugadores como Carlo Costly, el entrenador no se dejó imponer jugadores por su trayectoria en el club.



Malas



1- Retiro de Donis Escober: El experimentado arquero dejó de convertirse en titular del Olimpia, que hasta el propio guardamentas dijo que había llorado tras la decisión de su entrenador.



2- Choques con la prensa deportiva: Tras un partido contra Platense en Puerto Cortés, Nahún Espinoza se molestó cuando se le consultó sobre en mal juego del equipo.



3- Afición no lo quería: En los últimos partidos los aficionados se mostraban inconformes por el estilo de juego del entrenador. En las redes sociales ya no era aceptado.



4- Estilo de juego: Resultadista y defensivo, fue lo que no gustó a la afición del Olimpia en el actual campeonato de Apertura.



5- Crítico de la prensa: Su participación como analista en la televisión confundió al entrenador al cuestionar la profesionalidad de los periodistas deportivos cuando se le consultaba sobre el accionar de su equipo.